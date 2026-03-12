Logo
Large banner

Трамп: Никада нећу дозволити да се то догоди

Аутор:

АТВ

12.03.2026

16:55

Коментари:

2
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Раст цијена нафте доноси велику зараду Сједињеним Америчким Државама као највећем произвођачу, рекао је данас амерички предсједник Доналд Трамп, али је истакао да је за њега много важније да се заустави Иран.

У објави на својој друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је поручио да треба спријечити Иран, који је означио за "царство зла", да дође до нуклеарног оружја и уништи Блиски исток, па чак и читав свијет.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка појачава мјере безбједности

"Никада нећу дозволити да се то догоди", закључио је амерички предсједник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Израел Иран

Иран вијести

Иран

Америка

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Њемачка појачава мјере безбједности

Свијет

Њемачка појачава мјере безбједности

3 ч

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

4 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Брисел игра "шибицарење" и даје одријешене руке Куртију

4 ч

0
Прво обраћање новог иранског ајатолаха: Напади ће бити настављени!

Свијет

Прво обраћање новог иранског ајатолаха: Напади ће бити настављени!

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

16

Алармантно на градилиштима: Ниједна скела не испуњава прописе

20

14

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

20

06

Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

20

04

Саги о бањалучком паркингу нема краја: Станивуковић најављује нову одлуку

19

57

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner