Трамп: Никада нећу дозволити да се то догоди

12.03.2026
16:55
Раст цијена нафте доноси велику зараду Сједињеним Америчким Државама као највећем произвођачу, рекао је данас амерички предсједник Доналд Трамп, али је истакао да је за њега много важније да се заустави Иран.
У објави на својој друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је поручио да треба спријечити Иран, који је означио за "царство зла", да дође до нуклеарног оружја и уништи Блиски исток, па чак и читав свијет.
"Никада нећу дозволити да се то догоди", закључио је амерички предсједник.
