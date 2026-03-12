Иранци тврде: Жена покојног Алија Хамнеија је жива!

12.03.2026
17:44
Коментари:0
Иранска новинска агенција Fars News Agency објавила је да је Мансурех Којастех Багерзадех, супруга покојног иранског врховног вође Алија Хамнеија, жива.
Агенција, која је повезана с Иранском револуционарном гардом, наводи да су ранији извештаји о њеној смрти нетачни.
Ирански државни телевизијски канал ИРИБ ТВ2 известио је 2. марта да је Багерзадех убијена у свом дому, док су неки други ирански медији тврдили да се налази у коми.
Раније су ирански медији такође објавили да су Хамнеијева ћерка, унук и зет погинули.
Али Хамнеи и његова супруга имали су шесторо дјеце - четири сина и двије кћерке.
Све најновије информације о стању на Блиском истоку пратите у нашем специјалном блогу, преноси Телеграф.
