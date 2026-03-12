Logo
Large banner

Иранци тврде: Жена покојног Алија Хамнеија је жива!

12.03.2026

17:44

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Иранска новинска агенција Fars News Agency објавила је да је Мансурех Којастех Багерзадех, супруга покојног иранског врховног вође Алија Хамнеија, жива.

Агенција, која је повезана с Иранском револуционарном гардом, наводи да су ранији извештаји о њеној смрти нетачни.

Ирански државни телевизијски канал ИРИБ ТВ2 известио је 2. марта да је Багерзадех убијена у свом дому, док су неки други ирански медији тврдили да се налази у коми.

Раније су ирански медији такође објавили да су Хамнеијева ћерка, унук и зет погинули.

Ана Севић

Сцена

Огласила се бивша супруга Дарка Лазића након трагедије

Али Хамнеи и његова супруга имали су шесторо дјеце - четири сина и двије кћерке.

Све најновије информације о стању на Блиском истоку пратите у нашем специјалном блогу, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Убијен Али Хамнеи

Ко је Али Хамнеи

Израел Иран

Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуцњава на Универзитету у САД, има повређених

Свијет

Пуцњава на Универзитету у САД, има повређених

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Никада нећу дозволити да се то догоди

3 ч

2
Њемачка појачава мјере безбједности

Свијет

Њемачка појачава мјере безбједности

3 ч

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

20

06

Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

20

04

Саги о бањалучком паркингу нема краја: Станивуковић најављује нову одлуку

19

57

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

19

54

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner