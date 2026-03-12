Logo
Огласила се бивша супруга Дарка Лазића након трагедије

12.03.2026

17:27

Коментари:

0
Ана Севић
Фото: Инстаграм

Пјевачица Ана Севић потресну вијест о смрти Дарковог рођеног брата Драгана примила је јуче током снимања Звезда Гранда.

Одмах потом је напустила студио и упутила се ка Брестачу, како би била уз свог бившег супруга и његову породицу.

Севићева се до сада није јавно оглашавала о овом случају. Пружала је подршку Лазићима све вријеме, а данас је поделила објаву на Инстаграму посвећену покојном Драгану.

"Почивај у миру... У мислима и сјећањима", написала је Ана Севић уз црно-бијелу фотографију покојног Драгана Лазић, Дарковог рођеног брата.

Полиција Србија

Хроника

Пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је у питању Иван Вијоглава

Подсјетимо, Ана Севић је синоћ посетила кућу бивше свекрве Бранке Лазић, гдје су се окупљали породица и пријатељи.

Са Аном је био и њен муж Данијел, који је такође велика подршка Лазићима.

Тамо су били сатима а потом су у касним сатима напустили Брестач и вратили се у свој дом, преноси Телеграф.

