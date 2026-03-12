Огласила се бивша супруга Дарка Лазића након трагедије

12.03.2026
17:27
Коментари:0
Пјевачица Ана Севић потресну вијест о смрти Дарковог рођеног брата Драгана примила је јуче током снимања Звезда Гранда.
Одмах потом је напустила студио и упутила се ка Брестачу, како би била уз свог бившег супруга и његову породицу.
Севићева се до сада није јавно оглашавала о овом случају. Пружала је подршку Лазићима све вријеме, а данас је поделила објаву на Инстаграму посвећену покојном Драгану.
"Почивај у миру... У мислима и сјећањима", написала је Ана Севић уз црно-бијелу фотографију покојног Драгана Лазић, Дарковог рођеног брата.
Хроника
Пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је у питању Иван Вијоглава
Подсјетимо, Ана Севић је синоћ посетила кућу бивше свекрве Бранке Лазић, гдје су се окупљали породица и пријатељи.
Са Аном је био и њен муж Данијел, који је такође велика подршка Лазићима.
Тамо су били сатима а потом су у касним сатима напустили Брестач и вратили се у свој дом, преноси Телеграф.
Сцена
4 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
06
20
04
19
57
19
54
19
50
Тренутно на програму