Сукоб у емисији: Александра покушала понизити Џејлу Рамовић, она јој одговорила

12.03.2026

10:01

Млада пјевачица Џејла Рамовић била је гошћа у емисији Ами Џи Шоу, гд‌је је један тренутак из разговора привукао велику пажњу јавности.

Наиме, водитељ је упитао Џејлу како успијева сачувати одређене ствари из приватног живота, на што је она искрено одговорила да се не крије, али да на друштвеним мрежама објављује само оно што сама жели.

– Волим да чувам ствари за себе. Качим докле мене чини сретном да људи знају – рекла је Џејла.

Водитељ је потом додао да то уопште није једноставно када се неко бави пјевањем и када му каријера иде узлазном путањом.

– Ја мислим да… Да не бих сад увриједила некога. Лако је, само… можда неће – казала је Џејла.

Њен одговор очигледно је наљутио Александру Младеновић, која је одмах реаговала.

– Како да не. То си сад глупо рекла: „Можда неће…“. Значи, испада да ми, за које се сазна, желимо да се сазна. Наравно да не, али ми не идемо у другим државама да се кријемо него живимо у Београду. О томе се ради – казала је.

Џејла је потом објаснила да јој није била намјера увриједити било кога, већ да је само жељела рећи како свако има свој начин чувања приватности.

Овај тренутак из емисије изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама, гд‌је су многи стали на страну младе бх. пјевачице.

– Ово вам је доказ о каквој се првенствено дами ради и о каквом одгојеном бићу. Џаба ти 22 Београда ако из тебе проговоре сујета, комплекс и завист – написао је један корисник, док су други додали:

– Џејла је уникат.

– Александри на лицу буквално пише колико је љубоморна.

