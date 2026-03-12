Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

Природан резултат, минимална траума ткива и брз опоравак након интервенције

Управо из тог разлога у праксу естетске хирургије у Србији уведена је револуционарна техника минимално инвазивне аугментације дојки МИА Femtech, која мијења начин на који се до сада размишљало о естетској хирургији, али то потврђује и у пракси.

"Ова метода омогућава природан резултат, минималну трауму ткива и брз опоравак, уз поштовање савремених принципа очувања анатомије дојке. Тиме нашим пацијенткињама пружамо не само максимални естетски ефекат , већ и већу сигурност и комфор током цијелог процеса рада и опоравка", каже у разговору за еКлиника портал проф. др Ненад Степић, специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије и први сертификовани стручњак за спровођење ове револуционарне и иновативне методе у региону.

Коме је намијењен овакав начин увећања груди: Жене више не желе огромне груди већ што природнији облик и што већи комфор

Ова процедура је намијењена женама које су противници класичне хирургије и великих силикона. Идеална је за даме које су изгубиле једрост дојки након трудноће или губитка килограма, а не желе предимензиониране груди, већ природне пропорције. Приоритети и афинитети жена се мијењају протоком времена, потврђује проф. др Степић и каже да више нису у моди „велики бројеви“ већ удобност и комфор, уз безбједност која се подразумијева:

- МИА Femtech је техника која је изазвала револуцију у естетској хирургији дојке у читавом свијету. Суштина ове технике је да се изводи под локалном анестезијом. Операција траје пола сата (петнаестак минута по страни тијела, односно дојци), не постоје никакви велики резови нити ожиљци на самим дојкама, а пацијенткиње већ након сат времена могу да се врате кући. Нема разлога за страх од опште анестезије, а опоравак је неупоредиво бржи у односу на досадашње „класичне“ интервенције. Већ дан или два касније могуће је вратити се свакодневним обавезама, па чак и вјежбању у теретани, након две до три недјеље - прецизира наш саговорник.

Како се спроводи процедура и у чему је тајна иновативних имплантата у облику дијаманта

Процедура почиње малим резом од два сантиметра у предјелу пазуха, који остаје скривен.

- Приступа се специјалним сепаратором, који на свом врху има балон. Тим балоном се дословно напумпава и експандира ткиво дојке, чиме се прави прецизан џеп за имплантат. Користимо Диамонд 2 биокомпатибилне имплантате, први пут виђене и употребљене на тржишту естетске хирургије. Након тога се користи специјални ин‌јектор који се састоји из два дијела. Имплантат се у њега усисава и потом се кроз ту исту рупицу од два сантиметра буквално 'упуцава' у формирано лежиште. Због дијамантског облика постижемо жељену пројекцију са мањим волуменом, сам имплантат је мањи, комфор већи, а могућност инфекције је сведена на минимум - објашњава проф. др Степић предности МИА Femtech методе, коју ће у наредних годину дана у Србији и региону спроводити искључиво он са својим тимом.

Додаје и да су листе чекања већ формиране што потврђује велико интересовање пацијенткиња у Србији, које су сада у прилици да уживају квалитет светских оквира естетске хирургије, уз апсолутни приоритет безбједности.

Добра вијест за пацијенткиње са проблематичним дојкама: Овом методом и оне без бојазни могу да увећају груди

Једно од интересантних и безбједносно важних питање је да ли пацијенткиње које имају одређене промјене на дојкама могу да размишљају о увећању груди овом процедуром. Професор др Ненад Степић их охрабрује и објашњава:

- С обзиром на то да се ради о потпуно неинвазивној методи, апсолутно је дозвољено и женама које имају промјене попут фиброаденома или фиброцистичних дојки, на примјер, да размишљају на ову тему. Један од најважнијих разлога је то што ткиво дојке остаје нетакнуто - не дирамо га, већ балоном правимо џеп између жлезданог ткива и мишића. Тиме не реметимо ни једну анатомску структуру, нити било чим утичемо агресивно на ткиво дојке - рекао је саговорник еКлиника портала.