Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

11.03.2026
С доласком прољећа на пијацама и у маркетима све чешће се може пронаћи млади лук, једна од првих свјежих намирница нове сезоне. Ова зелена биљка препознатљивог окуса често се сматра правим вјесником прољетних оброка и незаобилазним додатком многим јелима.
Осим што јелима даје свјежину и арому, стручњаци за исхрану истичу да је млади лук и врло храњива намирница коју би требало редовно укључивати у свакодневну исхрану.
Млади лук садржи бројне важне нутријенте који доприносе правилном функционисању организма. Посебно се издвајају витамини А, Ц и К, као и минерали попут калија и калција.
Истовремено, ријеч је о нискокалоричној намирници, због чега се лако уклапа у уравнотежену и здраву исхрану.
Млади лук припада породици Allium, у коју спадају и бијели лук и празилук. Биљке из ове породице познате су по биоактивним спојевима попут алицина и флавоноида.
Према наводима нутриционистичких портала, управо ови спојеви имају антиоксидативно и антиупално дјеловање, што може помоћи у заштити организма од различитих хроничних болести.
Редовна конзумација младог лука може имати повољан утјецај на здравље кардиоваскуларног система. Одређени биљни спојеви могу помоћи у снижавању нивоа холестерола и регулисању крвног притиска.
На тај начин доприноси се смањењу ризика од срчаних и крвних обољења.
Још једна важна предност младог лука је његов утјецај на пробавни систем. Богат је влакнима и пробиотицима који помажу развоју корисних бактерија у цријевима.
Здрава цријевна микрофлора доприноси бољем варењу хране, а довољан унос влакана може помоћи и у превенцији пробавних тегоба попут затвора.
Због садржаја витамина Ц и антиоксиданса, млади лук може допринијети јачању имунолошког система. Редовна конзумација може помоћи организму у борби против инфекција и смањењу упалних процеса.
Због тога се често препоручује као дио исхране у прелазним сезонама, када је имунитет осјетљивији.
Осим здравствених предности, млади лук је и врло практичан за припрему различитих јела. Може се јести свјеж у салатама, додати у омлете, сендвиче или користити као завршни додатак топлим јелима.
Управо због комбинације свјежег окуса, доступности и бројних здравствених користи, млади лук је једноставан начин да прољетни јеловник учинимо укуснијим и здравијим.
