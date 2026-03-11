Logo
Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

Аваз

11.03.2026

10:39

Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

С доласком прољећа на пијацама и у маркетима све чешће се може пронаћи млади лук, једна од првих свјежих намирница нове сезоне. Ова зелена биљка препознатљивог окуса често се сматра правим вјесником прољетних оброка и незаобилазним додатком многим јелима.

Осим што јелима даје свјежину и арому, стручњаци за исхрану истичу да је млади лук и врло храњива намирница коју би требало редовно укључивати у свакодневну исхрану.

Богат извор витамина и минерала

Млади лук садржи бројне важне нутријенте који доприносе правилном функционисању организма. Посебно се издвајају витамини А, Ц и К, као и минерали попут калија и калција.

Истовремено, ријеч је о нискокалоричној намирници, због чега се лако уклапа у уравнотежену и здраву исхрану.

Биљни спојеви који штите организам

Млади лук припада породици Allium, у коју спадају и бијели лук и празилук. Биљке из ове породице познате су по биоактивним спојевима попут алицина и флавоноида.

Према наводима нутриционистичких портала, управо ови спојеви имају антиоксидативно и антиупално д‌јеловање, што може помоћи у заштити организма од различитих хроничних болести.

Позитиван утјецај на здравље срца

Редовна конзумација младог лука може имати повољан утјецај на здравље кардиоваскуларног система. Одређени биљни спојеви могу помоћи у снижавању нивоа холестерола и регулисању крвног притиска.

На тај начин доприноси се смањењу ризика од срчаних и крвних обољења.

Подршка пробави и здрављу цријева

Још једна важна предност младог лука је његов утјецај на пробавни систем. Богат је влакнима и пробиотицима који помажу развоју корисних бактерија у цријевима.

Здрава цријевна микрофлора доприноси бољем варењу хране, а довољан унос влакана може помоћи и у превенцији пробавних тегоба попут затвора.

Јача имунитет

Због садржаја витамина Ц и антиоксиданса, млади лук може допринијети јачању имунолошког система. Редовна конзумација може помоћи организму у борби против инфекција и смањењу упалних процеса.

Због тога се често препоручује као дио исхране у прелазним сезонама, када је имунитет осјетљивији.

Једноставан и практичан у кухињи

Осим здравствених предности, млади лук је и врло практичан за припрему различитих јела. Може се јести свјеж у салатама, додати у омлете, сендвиче или користити као завршни додатак топлим јелима.

Управо због комбинације свјежег окуса, доступности и бројних здравствених користи, млади лук је једноставан начин да прољетни јеловник учинимо укуснијим и здравијим.

