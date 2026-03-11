Опрез! Овај лијек за мршављење може довести до губитка вида

11.03.2026
Пацијенти који узимају лијек за мршављење Вегови имају скоро пет пута већи ризик од изненадног губитка вида у поређењу са онима који користе Оземпик за лијечење дијабетеса, открила је велика студија .
Лекови агонисти ГЛП-1 рецептора, као што је семаглутид, који се продају под именима Вегови, Оземпик и Рибелсус, и тирзепатид (Муњаро), помажу у снижавању нивоа шећера у крви, успоравању варења и смањењу апетита, а такође су повезани са смањеним ризиком од срчаног удара и другим здравственим предностима.
Студија објављена у часопису British Journal of Ophthalmology открила је да су пацијенти који су узимали Вегови пет пута склонији развоју неартеритичне предње исхемијске оптичке неуропатије (Naion).
Ово је такозвани „мождани удар ока“ који узрокује изненадни и обично трајни губитак вида због смањеног протока крви у очном живцу. Студија је такође открила да су мушкарци три пута више изложени ризику него жене.
Иако је то ретка појава, која погађа око једну од 10.000 особа које узимају семаглутид, студија је указала на „потенцијалну забринутост у вези са безбједношћу лијека повезану са дозом“. Вегови, Оземпик и Рибелсус, које производи Ново Нордиск, садрже исти активни састојак, семаглутид, али у различитим дозама и формулацијама.
Др Едвард Марголин, са Одељења за офталмологију Универзитета у Торонту и један од аутора студије, рекао је да је Наион вјероватно „стварни нежељени ефекат“ семаглутида и да бржи или агресивнији губитак тежине може „повећати ризик“ од његовог развоја.
Студија је анализирала извјештаје о нежељеним догађајима поднијете Америчкој агенцији за храну и лијекове (ФДА) између децембра 2017. и децембра 2024. године.
Канадски истраживачи су упоредили све извјештаје о Наиону повезане са недјељним ињекцијама Оземпика до 2 мг за дијабетес типа 2, недељним ињекцијама Веговија до 2,4 мг за гојазност, што је највиша одобрена доза, и дневним пилулама Рибелсуса за дијабетес типа 2. Такође су испитани нежељени ефекти пријављени за тирзепатид (Муњаро).
Студија је открила да Вегови има најјачу повезаност са изненадним губитком вида. С друге стране, аутори нису пронашли повећан ризик код таблета Рибелсус или лијека тирзепатид. Рекли су да високе дозе Веговија и бржи почетак дјеловања ињекција могу објаснити разлику. Насупрот томе, ограничена и спорија апсорпција таблета Рибелсус је вјероватно разлог зашто веза није уочена.
До ових открића долази након што је Агенција за регулацију лијекова и здравствених производа Велике Британије (MHRA) у фебруару објавила ажурирање безбједности у којем је упозорила на ризике од лијека Naion. Слична упозорења је раније издала и Европска агенција за лијекове.
Др Алисон Кејв, главна службеница за безбједност у MHRA, рекла је: „Ризик од Наиона код пацијената којима је прописан семаглутид је изузетно низак. Међутим, као и код свих лијекова, пацијенти и љекари морају бити свјесни симптома могућих нежељених ефеката, чак и ако је ризик веома низак, како би се осигурало да пацијенти одмах добију одговарајући третман ако се појаве.“
Саманта Ман, офталмолог и водећа стручњакиња за дијабетичку ретинопатију на Краљевском колеџу офталмолога, рекла је: „Ова студија се ослањала на пријављене нежељене ефекте и стога не може доказати узрочност или утврдити колико је овај проблем заправо чест.“
„Међутим, повећање броја случајева овог облика 'импакције' оптичког живца није нешто што смо у великој мјери видјели у рутинској клиничкој пракси у болници Сент Томас у Лондону, гдје радим. Стога су потребна даља истраживања како би се разјаснило да ли је овај повећани ризик заиста стваран.“
Портпарол компаније Ново Нордиск је рекао: „Безбједност пацијената је наш главни приоритет и све извјештаје о нежељеним догађајима везаним за употребу наших лијекова схватамо веома озбиљно. Тијесно сарађујемо са властима и регулаторним тијелима широм свијета како бисмо континуирано пратили безбједносни профил наших производа.“
Додали су да су европска упутства за пацијенте за Вегови, Оземпик и Рибелсус ажурирана како би укључила Наион, али су закључили да „на основу укупних доказа, подаци не указују на разумну могућност узрочне везе између семаглутида и Наиона, а Ново Нордиск сматра да профил користи и ризика семаглутида остаје повољан“.
