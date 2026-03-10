Пет намирница које повећавају хормон среће: Здраве су и хранљиве

Аутор:АТВ
Ако се често осјећате уморно, безвољно или под стресом, рјешење се можда крије и на вашем тањиру. Научници истичу да одређене намирнице могу помоћи организму да производи више серотонина – такозваног хормона среће.
Серотонин је неуротрансмитер који игра кључну улогу у регулацији расположења, сна и општег менталног здравља. Његова производња у тијелу повезана је са уносом триптофана, есенцијалне аминокиселине коју организам не може сам да произведе.
Због тога је важно да је уносимо кроз храну. Ево пет намирница које могу помоћи у повећању нивоа серотонина.
Јаја су богата протеинима који могу повећати ниво триптофана у крвној плазми. Посебно је важно да не избацујете жуманце, јер оно садржи велике количине триптофана, али и тирозин, холин, биотин и омега-3 масне киселине.
Сир и други млијечни производи одличан су извор триптофана. Посебно се издвајају тврди сиреви попут пармезана, гауде и чедара, који садрже високе количине ове есенцијалне аминокиселине.
Производи од соје, попут тофуа, богати су триптофаном и готово свим есенцијалним аминокиселинама. Тофу може бити одлична замјена за месо, па је посебно погодан за веганску и вегетаријанску исхрану.
Лосос је још један добар извор триптофана, али и омега-3 масних киселина и витамина Д. Ови нутријенти доприносе здрављу костију, коже, очију и мишића, а могу помоћи и у регулисању нивоа холестерола и крвног притиска.
Ћуретина се сматра комплетним извором протеина јер садржи свих девет есенцијалних аминокиселина, укључујући и триптофан. Управо због тога често се повезује са побољшањем расположења.
