Пет намирница које повећавају хормон среће: Здраве су и хранљиве

АТВ

10.03.2026

15:22

Пет намирница које повећавају хормон среће: Здраве су и хранљиве
Фото: АТВ

Ако се често осјећате уморно, безвољно или под стресом, рјешење се можда крије и на вашем тањиру. Научници истичу да одређене намирнице могу помоћи организму да производи више серотонина – такозваног хормона среће.

Серотонин је неуротрансмитер који игра кључну улогу у регулацији расположења, сна и општег менталног здравља. Његова производња у тијелу повезана је са уносом триптофана, есенцијалне аминокиселине коју организам не може сам да произведе.

Због тога је важно да је уносимо кроз храну. Ево пет намирница које могу помоћи у повећању нивоа серотонина.

Јаја

Јаја су богата протеинима који могу повећати ниво триптофана у крвној плазми. Посебно је важно да не избацујете жуманце, јер оно садржи велике количине триптофана, али и тирозин, холин, биотин и омега-3 масне киселине.

Сир

Сир и други млијечни производи одличан су извор триптофана. Посебно се издвајају тврди сиреви попут пармезана, гауде и чедара, који садрже високе количине ове есенцијалне аминокиселине.

Сојини производи

Производи од соје, попут тофуа, богати су триптофаном и готово свим есенцијалним аминокиселинама. Тофу може бити одлична замјена за месо, па је посебно погодан за веганску и вегетаријанску исхрану.

Лосос

Лосос је још један добар извор триптофана, али и омега-3 масних киселина и витамина Д. Ови нутријенти доприносе здрављу костију, коже, очију и мишића, а могу помоћи и у регулисању нивоа холестерола и крвног притиска.

Ћуретина

Ћуретина се сматра комплетним извором протеина јер садржи свих девет есенцијалних аминокиселина, укључујући и триптофан. Управо због тога често се повезује са побољшањем расположења.

