Извор:
Sputnjik
10.03.2026
16:30
Ако странка мађарског премијера Виктора Орбана побиједи на парламентарним изборима у Мађарској, Украјина ће бити приморана да направи компромис и поново покрене транзит руске нафте преко нафтовода "Дружба" у року од једног дана како би јој Будимпешта одобрила кредит ЕУ од 90 милијарди евра, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- Ако резултати избора буду онакви какви се надамо, онда ће 13. априла бити јасно да је ниво инжењерске стручности у Украјини толико висок да ће пронаћи рјешење у року од једног дана како би овај цјевовод постао оперативан. Мораће да направе компромис са нама ако ће живјети са нама још четири године, а од нас ће зависити да ли ће војни кредит ЕУ проћи - рекао је Сијарто говорећи у Кечкемету.
Према његовим речима, Кијев „чини све што може да спријечи неповољан исход избора“.
Сијарто је подсетио на запљену милиона евра и долара у готовини који су се транспортовали кроз Мађарску, назвавши то "сумњивим", сугеришући да је новац повезан са мађарском опозиционом странком Тиса, која је раније била повезана са украјинским властима.
Поред тога, Сијарто је послао поруку Бриселу да мора одмах да дозволи повратак руских енергената на европско тржиште како би се избјегао раст цијена и подривање економије.
Мађарска је 18. фебруара обуставила испоруку дизела Украјини, а 20. фебруара блокирала је кредит ЕУ Кијеву од 90 милијарди евра док се не настави транзит нафте из Русије.
Према Сијарту, то је учињено као одговор на уцјену кијевског режима, који из политичких разлога не наставља транзит руске нафте преко цјевовода „Дружба“, покушавајући да изазове енергетску кризу у земљи и утиче на априлске изборе.
Мађарске власти су више пута тврдиле да се Украјина активно мијеша у мађарску предизборну кампању како би на априлским изборима довела на власт опозициону владу коју предводи лидер странке „Тиса“ Петер Мађар.
Ова влада ће одобрити трансфер мађарског новца корумпираном украјинском режиму и убрзати приступање Украјине ЕУ. Говорећи на протесту против уцјене Украјине испред украјинске амбасаде у Будимпешти, Сијарто је изјавио да се Украјина мијеша у мађарске изборе много флагрантније и озбиљније него икада раније.
