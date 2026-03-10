Logo
Large banner

Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Извор:

Sputnjik

10.03.2026

16:30

Коментари:

0
Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана
Фото: АТВ

Ако странка мађарског премијера Виктора Орбана побиједи на парламентарним изборима у Мађарској, Украјина ће бити приморана да направи компромис и поново покрене транзит руске нафте преко нафтовода "Дружба" у року од једног дана како би јој Будимпешта одобрила кредит ЕУ од 90 милијарди евра, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

- Ако резултати избора буду онакви какви се надамо, онда ће 13. априла бити јасно да је ниво инжењерске стручности у Украјини толико висок да ће пронаћи рјешење у року од једног дана како би овај цјевовод постао оперативан. Мораће да направе компромис са нама ако ће живјети са нама још четири године, а од нас ће зависити да ли ће војни кредит ЕУ проћи - рекао је Сијарто говорећи у Кечкемету.

Јаков Јозиновић

Сцена

Јаков Јозиновић донио одлуку о концерту у Спенсу у Новом Саду

Према његовим речима, Кијев „чини све што може да спријечи неповољан исход избора“.

Сијарто је подсетио на запљену милиона евра и долара у готовини који су се транспортовали кроз Мађарску, назвавши то "сумњивим", сугеришући да је новац повезан са мађарском опозиционом странком Тиса, која је раније била повезана са украјинским властима.

Поред тога, Сијарто је послао поруку Бриселу да мора одмах да дозволи повратак руских енергената на европско тржиште како би се избјегао раст цијена и подривање економије.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Мађарска је 18. фебруара обуставила испоруку дизела Украјини, а 20. фебруара блокирала је кредит ЕУ Кијеву од 90 милијарди евра док се не настави транзит нафте из Русије.

Према Сијарту, то је учињено као одговор на уцјену кијевског режима, који из политичких разлога не наставља транзит руске нафте преко цјевовода „Дружба“, покушавајући да изазове енергетску кризу у земљи и утиче на априлске изборе.

Мађарске власти су више пута тврдиле да се Украјина активно мијеша у мађарску предизборну кампању како би на априлским изборима довела на власт опозициону владу коју предводи лидер странке „Тиса“ Петер Мађар.

Петар Ђокић са управом РиТЕ Гацко

Република Српска

Ђокић са управом РиТЕ Гацко: Очување стабилности рада кључни приоритет

Ова влада ће одобрити трансфер мађарског новца корумпираном украјинском режиму и убрзати приступање Украјине ЕУ. Говорећи на протесту против уцјене Украјине испред украјинске амбасаде у Будимпешти, Сијарто је изјавио да се Украјина мијеша у мађарске изборе много флагрантније и озбиљније него икада раније.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Мађарска

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Хроника

Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

1 ч

0
вага

Савјети

Да ли пијење топле воде утиче на брже мршављење? Коначно стигло објашњење

1 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

1 ч

0
Авион, лет

Свијет

Авиокомпанија отказала све летове ка Абу Дабију до краја године

1 ч

0

Више из рубрике

Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Свијет

Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

1 ч

0
Авион, лет

Свијет

Авиокомпанија отказала све летове ка Абу Дабију до краја године

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трампу запријећено: Пази на себе да не будеш елиминисан

1 ч

0
Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини

Свијет

Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner