Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Аутор:АТВ
10.03.2026
16:14
Коментари:0
Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА) спроводи велику акцију кодног назива "Голд" због сумње на недозвољену трговину и кријумчарење.
Претреси су већ извршени у неколико градова и општина у којима су одузети бројни предмети, а ухапшене су двије особе.
Како је саопштено из СИПА, њихови службеници заједно са службеницима Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, у оквиру оперативне акције кодног назива "Голд" претресају стамбене и помоћне објекте и покретне ствари на шест локација, на подручју Бијељине, Тузле, Градачца и Лукавца.
Претреси се врше по налогу Суда Босне и Херцеговине и под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела Кријумчарење, Организовање групе људи или удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе, Недозвољена трговина и Пореска утаја или превара, прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине.
Ухапшене су двије особе, које ће у току дана бити спроведене у просторије СИПА ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених, након чега ће у законском року бити предата у даљу надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине.
У досадашњим активностима откривено је и привремено одузето путничко моторно возило, резервни дијелови за моторна возила у вриједности око 3.500 КМ, већа количина текстилне робе у вриједности око 109.000 КМ, златни накит у количини од 1.168 грама, вриједности око 350.500 КМ и сребрни накит у количини од 12.092 грама, вриједности око 145.000 КМ, већа количина парфема у вриједности око 10.000 КМ, као и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.
У реализацији оперативне акције "Голд" учествују и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
