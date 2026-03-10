Logo
Large banner

Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Аутор:

АТВ

10.03.2026

16:14

Коментари:

0
Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА) спроводи велику акцију кодног назива "Голд" због сумње на недозвољену трговину и кријумчарење.

Претреси су већ извршени у неколико градова и општина у којима су одузети бројни предмети, а ухапшене су двије особе.

Како је саопштено из СИПА, њихови службеници заједно са службеницима Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, у оквиру оперативне акције кодног назива "Голд" претресају стамбене и помоћне објекте и покретне ствари на шест локација, на подручју Бијељине, Тузле, Градачца и Лукавца.

Најновија вијест

Хроника

Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

Претреси се врше по налогу Суда Босне и Херцеговине и под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела Кријумчарење, Организовање групе људи или удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе, Недозвољена трговина и Пореска утаја или превара, прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине.

Ухапшене су двије особе, које ће у току дана бити спроведене у просторије СИПА ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених, након чега ће у законском року бити предата у даљу надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине.

Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

У досадашњим активностима откривено је и привремено одузето путничко моторно возило, резервни дијелови за моторна возила у вриједности око 3.500 КМ, већа количина текстилне робе у вриједности око 109.000 КМ, златни накит у количини од 1.168 грама, вриједности око 350.500 КМ и сребрни накит у количини од 12.092 грама, вриједности око 145.000 КМ, већа количина парфема у вриједности око 10.000 КМ, као и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.

У реализацији оперативне акције "Голд" учествују и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СИПА

akcija

претреси

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

Хроника

Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

1 ч

0
Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Хроника

ОЈТ о хорору код Лакташа: Ево шта је пронађено на мјесту догађаја

2 ч

0
Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

Хроника

Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

2 ч

0
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

Хроника

Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner