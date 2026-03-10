Logo
Људи рођени у ова два знака најтеже подносе критику

АТВ

10.03.2026

17:20

Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Критика је дио свакодневног живота. На послу, у породици или међу пријатељима често се сусрећемо са коментарима који указују на наше грешке или ствари које бисмо могли боље урадити.

Док неки људи такве примједбе прихваћају мирно и покушавају из њих нешто научити, другима критика тешко пада и доживљавају је превише лично.

Два хороскопска знака посебно су осјетљива и тешко подносе туђе коментаре.

Код њих критика често изазива снажне емоције јер имају изражен осјећај поноса, потребу за признањем или висока очекивања од себе.

Због тога им негативне примједбе могу остати у мислима много дуже него другима.

Лав

Лавови су познати по снажном самопоуздању и потреби за признањем.

Воле када њихов труд буде примијећен и цијењен, а похвале им често дају додатну мотивацију.

Управо због тога критика може снажно погодити њихов понос.

Када неко доведе у питање њихов рад или одлуке, Лавови то понекад доживљавају као лични напад.

У таквим тренуцима могу реаговати тако да се почну бранити или покушати објаснити зашто сматрају да су поступили исправно.

Иако извана д‌јелују самоувјерено, критика их често дубоко погоди и дуго је памте.

Рак

Ракови су врло емотивни и осјетљиви на мишљења људи до којих им је стало.

Када добију критику, често је не посматрају само као коментар на одређену ситуацију, него као процјену своје вриједности.

Због своје емоционалне природе могу дуго размишљати о туђим ријечима и питати се јесу ли некога разочарали.

Чак и када је критика добронамјерна, Ракови је понекад доживљавају као знак да нису довољно добри.

Управо зато им треба више времена да такве коментаре прихвате и сагледају их смиреније, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хороскоп

