Унука Слободана Милошевића први пут о породичним тајнама

10.03.2026
Марија Милошевић, унука Слободана Милошевића, говорила је о односима у породици, посебно о вези коју су имали њен отац Марко Милошевић и њен дјед.
Она је истакла да су њих двојица били веома блиски и да су имали одличну комуникацију.
Марија Милошевић навела је да је однос између Марка Милошевића и Слободана Милошевића био веома добар.
"Имали су одличну комуникацију и добре односе“, рекла је она, говорећи о односу свог оца и дједа.
Према њеним ријечима, у породици се често говорило о Слободану Милошевићу, а многе успомене и приче преносиле су се кроз разговоре.
Говорећи о члановима породице, Маја Милошевић је истакла да јој је тетка Марија Милошевић велики узор.
"На њу се угледам“, рекла је она.
У разговору је описала и близак однос који има са оцем Марком Милошевићем.
"Ја сам татин син", рекла је Маја Милошевић, говорећи о њиховој повезаности.
Додала је и да је од мајке наслиједила таленат за умјетност, али да се професионално бави бизнисом.
Према њеним ријечима, породица је током година задржала снажне међусобне везе и често се присећа заједничких тренутака.
