Logo
Large banner

Унука Слободана Милошевића први пут о породичним тајнама

Извор:

Мондо.рс

10.03.2026

13:34

Коментари:

0
Унука Слободана Милошевића први пут о породичним тајнама

Марија Милошевић, унука Слободана Милошевића, говорила је о односима у породици, посебно о вези коју су имали њен отац Марко Милошевић и њен дјед.

Она је истакла да су њих двојица били веома блиски и да су имали одличну комуникацију.

"Имали су одличну комуникацију"

Марија Милошевић навела је да је однос између Марка Милошевића и Слободана Милошевића био веома добар.

"Имали су одличну комуникацију и добре односе“, рекла је она, говорећи о односу свог оца и дједа.

Према њеним ријечима, у породици се често говорило о Слободану Милошевићу, а многе успомене и приче преносиле су се кроз разговоре.

Тетка Марија јој је узор

Говорећи о члановима породице, Маја Милошевић је истакла да јој је тетка Марија Милошевић велики узор.

"На њу се угледам“, рекла је она.

"Ја сам татин син"

У разговору је описала и близак однос који има са оцем Марком Милошевићем.

"Ја сам татин син", рекла је Маја Милошевић, говорећи о њиховој повезаности.

Додала је и да је од мајке наслиједила таленат за умјетност, али да се професионално бави бизнисом.

Према њеним ријечима, породица је током година задржала снажне међусобне везе и често се присећа заједничких тренутака.

(Мондо)

Подијели:

Тагови :

Марија Милошевић

Slobodan Milošević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Регион

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

1 мј

0
Новости: Мартић, Милошевић, Крстић, Лукић пребачени у други затвор

Друштво

Новости: Мартић, Милошевић, Крстић, Лукић пребачени у други затвор

1 мј

0
Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Србија

Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

2 мј

0
Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

Србија

Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

2 мј

2

Више из рубрике

Због чаршава завршио у болници: Пробудио се потпуно плав

Занимљивости

Због чаршава завршио у болници: Пробудио се потпуно плав

2 ч

0
Баба Ванга и Нострадамус дали исто "предвиђање" за 2026: Ухватиће вас језа кад чујете ове ријечи

Занимљивости

Баба Ванга и Нострадамус дали исто "предвиђање" за 2026: Ухватиће вас језа кад чујете ове ријечи

2 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Са овим знаковима је најтеже сарађивати

7 ч

0
Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

Занимљивости

Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

53

Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

14

35

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

14

32

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

14

14

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

13

56

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner