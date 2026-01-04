Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Извор:
Информер
04.01.2026
21:08
Коментари:0
Предсједник Српске радикалне странке Војислав Шешељ октрио је да су западни моћници имали план да ухапсе Слободана Милошевића на исти начин на који су то урадили са предсједником Венецуеле Николасом Мадуром.
"Исто су хтјели и код нас деведесетих година, али нису успјели. Хтјели су Милошевића тако да отму", рекао је Шешељ гостујући на "Информер" телевизији у емисији Паралела коју води Андреа Весков.
"Дошли су енглески специјалци 2003. године у Београд, распоређени су у неким вилама на Дедињу, са задатком да ухапсе Јовицу Станишића и мене и одведу у Хаг. А да убију Легију и Франка Симатовића Френкија. Ја сам око куће поставио бачве са бензином, испред капије седам осам кола бензина, спреман ако дођу да ме воде, да све то запалим", рекао је и наставио:
"Било је доста мојих људи, били смо и наоружани. Хтио сам да идем у Хаг, кад ја хоћу. А онда су Јовицу и Френкија ухапсили након Ђинђићеве смрти. Они су пристали да иду Хаг".
