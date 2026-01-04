Москва жестоко нападнута: ПВО радила без паузе

Извор:
Масовни непријатељски напад беспилотним летјелицама изведен је данас на Москву, а руске снаге противваздушне одбране обориле су укупно 24 дрона који су се кретали ка пријестоници, саопштио је градоначелник Москве Сергеј Собјанин.
Напад је трајао од 15.40 до 17.31 часова, док су ванредне службе одмах упућене на мјеста пада рушевина.
Према наводима московских власти, сви дронови су пресретнути прије него што су стигли до циљева у граду.
"Службе за ванредне ситуације раде на мјесту пада рушевина", рекао је Собјанин, не износећи податке о евентуалним жртвама или материјалној штети.
Напад је изазвао озбиљан поремећај у цивилном ваздушном саобраћају.
Московски аеродроми су други дан заредом радили у кризном режиму, док су летови готово потпуно обустављени.
Према процјенама из авио-индустрије, вишесатни застоји наносе штету која се мјери стотинама милиона рубаља по сату.
Свједоци наводе да је небо изнад града практично празно, уз минималан број летјелица у ваздуху, док се посљедице поремећаја у саобраћају осјећају и широм Московске области.
У околини Москве забиљежена је појачана активност јефтиних беспилотних летјелица са минималним бојевим пуњењем, а као доминантан тип помиње се модел познат под називом "Чаклун".
Према доступним информацијама, овакве летјелице користе се за масовне нападе с циљем засићења ПВО и изазивања економских и логистичких поремећаја.
Напад долази у тренутку оштре ескалације глобалних тензија, након америчке војне операције у Венецуели, хапшења предсједника Николаса Мадура и отвореног премјештања фокуса Вашингтона ка Латинској Америци, али и наглог погоршања ситуације на Блиском истоку.
