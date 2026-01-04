Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

04.01.2026
16:22
Коментари:1
Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је да Сједињеним Државама не треба венецуеланска нафта.
"Имамо доста нафте у Сједињеним Државама. Оно што нећемо дозволити јесте да нафтну индустрију у Венецуели контролишу противници САД", рекао је Рубио у интервјуу за Ен-Би-Си.
Он је истакао да постоји потреба да се глобалним ривалима спријечи приступ ресурсима Венецуеле.
Србија
Запалила се бандера, ватра захватила радњу - ВИДЕО
"Нећемо дозволити да западна хемисфера буде база за операције противника, конкурената и ривала САД. Желимо да видимо да приходи од нафте те земље користе народу Венецуеле", истакао је Рубио.
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму