Logo
Large banner

Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

04.01.2026

13:51

Коментари:

0
Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни
Фото: Pexels

У месту Буркхардсдорф, у њемачкој савезној држави Саксонији, рано јутрос догодила се трагедија која је потресла локалну заједницу. Око 7 сати ујутру, један становник је приликом чишћења снијега испред своје куће наишао на страшан призор. У снијежном наносу је пронашао старијег мушкарца који је непомично лежао без икаквих знакова живота.

Убрзо је потврђен идентитет страдалог, ријеч је о 86-годишњем мештанину чији је нестанак пријављен претходне ноћи. Како преносе њемачки медији, полиција је већ била у јеку потраге за пензионером, а ватрогасне јединице су се у тренутку проналаска припремале да подигну дрон како би лакше претражиле околни терен.

Љекар хитне помоћи који је изашао на лице мјеста могао је само да констатује смрт несрећног човјека.

Полиција Србија

Хроника

Дјевојка претукла момка након свађе

Према званичним информацијама из полиције, истражитељи тренутно полазе од претпоставке да је смрт наступила као посљедица несрећног случаја или изненадних природних узрока. За сада нема никаквих индиција које би указивале на евентуално кривично дјело или насилну смрт.

Ипак, једна мистерија и даље прати овај случај. Истражитељима и даље није јасно зашто је 86-годишњак напустио свој топли дом усред ноћи, с обзиром на то да је утврђено да је изашао након поноћи, преноси Феникс.

Подијели:

Таг:

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка претукла момка након свађе

Хроника

Дјевојка претукла момка након свађе

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен држављанин БиХ због кријумчарења миграната

5 ч

0
Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Република Српска

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

5 ч

2
Временска прогноза

Друштво

Сутра облачно са падавинама и још хладније

5 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

Свијет

Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

6 ч

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Свијет

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

7 ч

0
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Свијет

У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

7 ч

0
Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

Свијет

Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner