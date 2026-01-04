Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

04.01.2026
13:51
У месту Буркхардсдорф, у њемачкој савезној држави Саксонији, рано јутрос догодила се трагедија која је потресла локалну заједницу. Око 7 сати ујутру, један становник је приликом чишћења снијега испред своје куће наишао на страшан призор. У снијежном наносу је пронашао старијег мушкарца који је непомично лежао без икаквих знакова живота.
Убрзо је потврђен идентитет страдалог, ријеч је о 86-годишњем мештанину чији је нестанак пријављен претходне ноћи. Како преносе њемачки медији, полиција је већ била у јеку потраге за пензионером, а ватрогасне јединице су се у тренутку проналаска припремале да подигну дрон како би лакше претражиле околни терен.
Љекар хитне помоћи који је изашао на лице мјеста могао је само да констатује смрт несрећног човјека.
Према званичним информацијама из полиције, истражитељи тренутно полазе од претпоставке да је смрт наступила као посљедица несрећног случаја или изненадних природних узрока. За сада нема никаквих индиција које би указивале на евентуално кривично дјело или насилну смрт.
Ипак, једна мистерија и даље прати овај случај. Истражитељима и даље није јасно зашто је 86-годишњак напустио свој топли дом усред ноћи, с обзиром на то да је утврђено да је изашао након поноћи, преноси Феникс.
