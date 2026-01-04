Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

Извор:
СРНА
04.01.2026
10:43
Швајцарска полиција саопштила је да је идентификовала још 16 особа које су страдале у пожару у бару у новогодишњој ноћи у Кран-Монтани.
Према подацима полиције Валеа, међу идентификованим особама је 10 држављана Швајцарске, двоје Италијана, једна особа са двојним држављанством Италије и Емирата, један Румун, једна особа из Француске и једна из Турске.
Имена још нису објављена.
Полиција је до сада идентификовала укупно 24 особе које су погинуле у пожару у планинском одмаралишту на југу Швајцарске.
Према посљедњим подацима у пожару у бару "Констеласион" у Кран-Монтати током дочека Нове године погинуло је 47 лица, док је 119 повријеђено.
