Менаџери швајцарског бара под истрагом, осумњичени за убиство из нехата

04.01.2026

10:06

Менаџери швајцарског бара под истрагом, осумњичени за убиство из нехата
Фото: screenshot / x / SuisseAlert

Два менаџера швајцарског бара "Констеласион" у Кран-Монтани, у којем је током новогодишњег славља у пожару погинуло најмање 40 људи, стављена су под кривичну истрагу.

Менаџери су осумњичени за убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и изазивање пожара из нехата, према информацијама швајцарске полиције, пише Скај њуз.

Пожар је избио у новогодишњој ноћи и више од 100 људи је повријеђено, а процес идентификације погинулих и повријеђених трајао је неколико дана.

Међу првим потврђеним жртвама био је италијански 16-годишњак.

Прелиминарна истрага сугерише да је узрок пожара мини ватромет у бочицама шампањца, чији пламен може да изазове високу температуру, процијењену на између 400 и 600 степени Целзијуса.

Трагедија је дубоко потресла Швајцарску, а предсједник Ги Пармелин назвао је инцидент једним од најгорих у историји земље.

Власници бара, француски пар Жак и Џесика Морети, рекли су да је њихов објекат три пута посјетила инспекција у посљедњих десет година и да је увијек радио у складу са стандардима.

Швајцарска

пожар

Коментари (0)
