Појавио се нови снимак Николаса Мадура након хапшења

Извор:

Телеграф

04.01.2026

08:06

Коментари:

1
Николаса Мадура спроводе у притвор
Фото: Rapid Response 47/X/Screenshot

Званични налог Бијеле куће подијелио је снимак Николаса Мадура у притвору на територији Сједињених Америчких Држава.

На снимку се види ухапшени венецуелански предсједник са лисицама на рукама, како га агенти Управе за борбу против наркотика (ДЕА) спроводе кроз ходнике.

УН

Свијет

Венецуела тражи хитну сједницу УН

"Perp walked", наводи се у опису који је објавио налог Рапид Респонсе на мрежи X. У питању је колоквијални амерички израз који описује јавно спровођење осумњиченог или ухапшеног пред камерама и новинарима, обично у лисицама, док га полиција или федерални агенти воде кроз ходнике, зграду или испред суда.

Оно што је многима запало за око јесте то да Мадуро и даље у рукама чврсто држи флашицу воде, што је чинио и на фотографији насталој на броду USS Iwo Jima.

На крају видео-снимка чује се како Мадуро изговара нешто што звучи као "Happy New Year".

Делси Родригез-04012026

Свијет

Делси Родригез привремено преузела дужност предсједника Венецуеле

Мадуро је потом пребачен у Метрополитен притворски центар у Бруклину.

Тамо би требало да буде задржан до појављивања пред савезним судом на Менхетну, што би могло да се догоди већ у понедјељак.

Раније је Мадуро хеликоптером стигао у Њујорк и накратко посјетио сједиште ДЕА, прије него што је пребачен у притворски центар.

Nikolas Maduro

Venecuela

Коментари (1)
