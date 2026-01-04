Појавио се нови снимак Николаса Мадура након хапшења

Извор:
Званични налог Бијеле куће подијелио је снимак Николаса Мадура у притвору на територији Сједињених Америчких Држава.
На снимку се види ухапшени венецуелански предсједник са лисицама на рукама, како га агенти Управе за борбу против наркотика (ДЕА) спроводе кроз ходнике.
"Perp walked", наводи се у опису који је објавио налог Рапид Респонсе на мрежи X. У питању је колоквијални амерички израз који описује јавно спровођење осумњиченог или ухапшеног пред камерама и новинарима, обично у лисицама, док га полиција или федерални агенти воде кроз ходнике, зграду или испред суда.
Оно што је многима запало за око јесте то да Мадуро и даље у рукама чврсто држи флашицу воде, што је чинио и на фотографији насталој на броду USS Iwo Jima.
На крају видео-снимка чује се како Мадуро изговара нешто што звучи као "Happy New Year".
Мадуро је потом пребачен у Метрополитен притворски центар у Бруклину.
Тамо би требало да буде задржан до појављивања пред савезним судом на Менхетну, што би могло да се догоди већ у понедјељак.
Раније је Мадуро хеликоптером стигао у Њујорк и накратко посјетио сједиште ДЕА, прије него што је пребачен у притворски центар.
Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026
