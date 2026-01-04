Logo
Large banner

Шта нам звијезде доносе данас?

Извор:

Агенције

04.01.2026

08:02

Коментари:

0
Шта нам звијезде доносе данас?
Фото: Pexels

Дневни хороскоп за недјељу, 4. јануар 2024. године.

ОВАН

Данас немојте да сједите код куће. Ово је дан када треба да будете у покрету, јер ћете се сусрести са много занимљивих људи и остварити познанства која се могу показати веома важним. Ако сте заинтересовани за некога, сада је прави тренутак за контакт.

БИК

Пред вама је феноменалан дан. Од раног јутра осјећаћете се као да можете освојити свијет. Према свему судећи, најбоље ћете функционисати у друштву чланова породице и пријатеља, па управо њима посветите своје вријеме.

БЛИЗАНЦИ

Осјећате се неупоредиво боље него током протекле седмице. Полако схватате да сте можда превише паничили и непотребно се оптерећивали појединим ситуацијама. Уз све то, контакт са једном особом која вам је веома важна додатно ће вам уљепшати дан.

РАК

Са транзитним, а уз то и пуним Мјесецом у вашем знаку, овај дан треба искористити искључиво за одржавање доброг расположења и контакт са онима које волите. Обавезно изађите и дружите се – добар провод је загарантован.

ЛАВ

Коначно сте пронашли потребан унутрашњи мир. Ипак, немојте преспавати дан. Најбоље ћете се осјећати ако будете активни, ако се будете дружили или изашли са пријатељима. Данас можете реализовати и неке планове са вољеном особом.

ДЈЕВИЦА

Дан у којем можете стићи да завршите све што сте испланирали, а планирали сте заиста много тога. Немате намјеру да сједите код куће, већ да се дружите и будете у друштву особа које су вам драге. Очекују вас и занимљиве, подстицајне друштвене обавезе.

ВАГА

Могуће је да су ваши планови данас прилично велики и да се питате да ли ћете успјети све да их остварите, али с обзиром на то како се осјећате, енергије ће вам сигурно бити довољно. Најбоље ћете се провести у контакту са пријатељима.

ШКОРПИЈА

Прави је тренутак да проведете што више времена са вољеном особом, јер се све несугласице из претходног периода могу ријешити веома брзо. Обоје сте расположени за лаку и отворену комуникацију – искористите то.

СТРИЈЕЛАЦ

Ваше обавезе данас су везане искључиво за пријатеље, љубав и односе сваке врсте. Жељећете да се у потпуности посветите особама које су вам миле и вријеме ћете провести у опуштеној и веселој атмосфери.

ЈАРАЦ

Пред вама је заиста диван дан. Осјећате се ведро и расположење вам је на високом нивоу. Имаћете жељу да лутате, будете у контакту са драгим људима, изађете и добро се забавите. Зрачићете позитивном енергијом, а могуће је и покретање занимљивих емотивних прича.

ВОДОЛИЈА

Данас ћете прије свега пожељети да један дио дана посветите одмору и опуштању. Након тога ћете без журбе направити план активности, а остатак времена највјероватније провести у дружењу са пријатељима или са емотивним партнером.

РИБЕ

Бићете окружени људима који ће се трудити да вам поправе расположење, али ће то данас ићи нешто теже. Нисте у паду нити лошој фази – претходна седмица вас је једноставно исцрпила. Највише би вам пријало да се мало повучете и посветите себи.

Подијели:

Таг:

dnevni horoskop

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Друштво

Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

4 ч

0
Сједница УН

Свијет

Венецуела тражи хитну сједницу УН

4 ч

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Свијет

Делси Родригез привремено преузела дужност предсједника Венецуеле

4 ч

0
Мадуро пребачен у притворску јединицу у Њујорку

Свијет

Мадуро пребачен у притворску јединицу у Њујорку

5 ч

2

Више из рубрике

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

Занимљивости

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

14 ч

0
Трентино

Занимљивости

Овај град нуди 100.000 да се преселите и да купите некретнину за 1 евро

17 ч

0
Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

Занимљивости

Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

22 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Три знака хороскопа су на удару карме: Стиже наплата за све што су радили

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner