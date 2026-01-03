Три знака хороскопа су на удару карме: Стиже наплата за све што су радили

03.01.2026
12:10
Ако сте спремни да се суочите са истином, ово је тренутак за нови почетак – 3 хороскопска знака трпе јак удар карме и сносе посљедице за своја дјела.
Колико пута сте се запитали да ли правда заиста постоји и када ће они који су повриједили друге коначно сносити посљедице?
Универзум има свој ритам, а сада је тренутак када се рачуни поравнавају. Не ради се о освети, већ о космичком балансу – лекције које смо до сада игнорисали сада постају неизбјежне. Ово је вријеме суочавања и духовног чишћења.
Према хороскопу, када се планете, предвођене строгим Сатурном, поравнају у изазовне аспекте, стари дугови долазе на наплату. Неки знакови Зодијака неће имати прилику за нове почетке – сада је вријеме да затворе стара поглавља и преузму одговорност за своје поступке.
Ако сте Близанци, пазите шта говорите. Свака дволичност, свако оговарање сада се враћа попут бумеранга. Тајне које сте чували, манипулације и непромишљене ријечи сада долазе на наплату – кроз губитак контакта са важним људима или откривање онога што сте дуго скривали.
Карма удара неочекивано, али праведно. Ви сте један од 3 хороскопска знака која се у вријеме празника суочавају са изазовима.
Шкорпије, ваше емоције више нису само ваша предност – оне су огледало. Повреде које сте нанијели другима сада вам се враћају. Осјетићете тежину својих поступака кроз губитак контроле и интроспективне ударце. Лекција је јасна: права моћ лежи у емпатији, а не у доминацији. Ви сте један од 3 хороскопска знака која се у вријеме празника суочавају са изазовима.
Јарчеви, ваша амбиција и дисциплина сада се тестирају. Свака пречица коју сте користили, свака хладноћа према сарадницима или партнерима, сада стаје на пут вашем успјеху. Сатурн учи да успјех који није заснован на људскости није прави успјех – ово је лекција понизности која се не заборавља лако. Ви сте један од 3 хороскопска знака која се у вријеме празника суочавају са изазовима.
Понављање образаца: Срећете исте ситуације и људе док не научите лекцију.
Неочекивани губици: Људи и ствари које вам не служе природно излазе из живота.
Интензивни снови: Подсвијест шаље јасне поруке о прошлим грешкама, преноси Сенса.
