Вјеровање за први снијег у години: Данас обавезно треба ово урадити

Она

03.01.2026

10:59

Фото: Unsplash

Први снијег у години за наше претке није био само метеоролошки догађај, он је имао дубоко симболичко и прогностичко значење. У вријеме прије временских прогноза, људи су ослушкивали природу и тумачили знакове који би им наговјештавали да ли ће година бити мирна, плодна или немирна. Једно од најважнијих природних предсказа било је управо појава првог снијега у години и начин на који се он појави.

У старим српским сеоским вјеровањима, први снијег се посматрао врло озбиљно. Старији људи су одмах рано ујутру излазили напоље да погледају како снијег стоји - да ли је мекан, дубок или се брзо топи, јер се на основу тога тумачило каква ће година бити.

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Према тим предањима: Ако снијег падне тихо и остане до зоре, вјеровало се да зима и наредна година доносе стабилност и поштен живот.

Ако први снијег пада уз јак вјетар и брзо се топи, то је знак да ће година бити немирна и пуна промјена.

Ако се снијег заглави на крову куће, вјеровало се да ће дом бити пун живота и обиља.

Ако први снијег остане само на путу, говорило се да ће бити више путовања, али и растанака.

Vatrogasci

Свијет

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

Старији људи су чак имали обичај да први који устане ујутру стане у снијег, послуша како шкрипи под ногама и на основу тог звука процијени какав је пут пред људима.

Вјеровање које лијечи и доноси здравље

У неким дијеловима Балкана вјеровало се да први снијег има и љековиту моћ. Старији народи су вјеровали да треба изаћи у снијег и умити се њиме када се појави по први пут - то би, према њима, донијело здравље током цијеле зиме и спријечило главобољу.

Овај чин се у многим селима посматрао као ритуал чишћења тијела и духа, повезујући снијег са свјежином, чистоћом и обновом.

Први снијег и судбина дјетета

У многим културама постоји вјеровање да дијете рођено на први снијег носи посебну симболику. Иако се ти концепти разликују широм свијета, заједничка тема је да је рођење у првом снијегу знак посебне судбине и унутрашње снаге.

Par, ljubav

Љубав и секс

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Према популарним тумачењима:

Снијег се често сматра симболом чистоће, нове енергије и почетка, и ако се дијете роди под тим условима, вјерује се да ће у животу имати јасну путању и стабилну судбину.

Снијег на рођендан се у неким културама везује и за дуг, срећан и здрав живот, као и за нека унутрашња обиљежја мудрости и смирености.

Оваква вјеровања се не базирају на научним чињеницама, али у многим породицама и даље имају сентименталну и традиционалну вредност.

Симболика снијега кроз вијекове

У народу се први снијег посматрао и кроз друге знакове природе:

Шкрипа снијега под ногама симболизује чврст и искрен живот.

Hitna pomoć

Свијет

Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

Брзо топљење снијега није се гледало само као временски феномен, већ као густина духа и промјенљивост судбине.

Вјеровало се и да сваки облик снијега може бити порука природе и да га треба ослушнути са пажњом ако желите да разумијете шта вас очекује.

Данас се све рјеђе придаје толико пажње народном вјеровању о првом снијегу, али међу старијим генерацијама и даље се преносе приче о томе како је први снијег некада био знак и за вријеме, и за судбину људи.

