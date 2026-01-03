Logo
У паду хеликоптера погинула четири члана породице

03.01.2026

10:07

Хеликоптер
Фото: Pexels

Четири особе су погинуле када се хеликоптер срушио у планинама америчке државе Аризона, саопштили су званичници.

Из канцеларије шерифа округа Пинал наводи се да је до несреће дошло када је летјелица ударила у жицу дугу више од једног километра разапету преко планинског вијенца.

Полиција Србија

Хроника

Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Несрећа се догодила у планинама близу Телеграф кањона, јужно од града Супериора.

- Четири члана породице су погинула у несрећи, укључујући 59-годишњег пилота, једну 22-годишњу и двије 21-годишње жене - наводи се у саопштењу из канцеларије шерифа.

