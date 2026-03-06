Трамп послао оштру поруку Техерану: Неће бити договора са Ираном осим безусловне предаје!

Извор:
АТВ
06.03.2026
15:13
Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се на друштвеној мрежи, гдје је поручио да "неће бити договора са Ираном осим безусловне предаје".
"Након тога, и избора великог и прихватљивог вође (вођа), ми, и многи наши дивни и веома храбри савезници и партнери, неуморно ћемо радити да вратимо Иран са ивице уништења, чинећи га економски већим, бољим и јачим него икада прије", написао је Трамп на "Трут Соушал". Трамп је додао да ће Иран имати сјајну будућност. Учинимо Иран поново великим (МИГА)", поручио је Трамп.
JUST IN - Trump: "No deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER! IRAN WILL HAVE A GREAT FUTURE. 'MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).'" pic.twitter.com/yDhOMuXGQb— Disclose.tv (@disclosetv) March 6, 2026
