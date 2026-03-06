Logo
Трамп послао оштру поруку Техерану: Неће бити договора са Ираном осим безусловне предаје!

Извор:

АТВ

06.03.2026

15:13

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се на друштвеној мрежи, гдје је поручио да "неће бити договора са Ираном осим безусловне предаје".

"Након тога, и избора великог и прихватљивог вође (вођа), ми, и многи наши дивни и веома храбри савезници и партнери, неуморно ћемо радити да вратимо Иран са ивице уништења, чинећи га економски већим, бољим и јачим него икада прије", написао је Трамп на "Трут Соушал". Трамп је додао да ће Иран имати сјајну будућност. Учинимо Иран поново великим (МИГА)", поручио је Трамп.

(Телеграф)

Доналд Трамп

Иран

predaja

