Logo
Large banner

Трамп: Осигураћемо да нови ирански вођа не представља пријетњу

Извор:

СРНА

06.03.2026

08:54

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Вашингтон ће се постарати да нови вођа Ирана не представља пријетњу за САД, Израел или било кога од сусједа, изјавио је предсједник Доналд Трамп.

"САД ће осигурати да, ко год буде на челу Ирана, неће пријетити Америци нити њеним савезницима, Израелу, сусједима, било коме", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију

БиХ

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама

Врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи је убијен у првим сатима америчко-израелске ваздушне кампање која је почела у суботу, 28. фебруара.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

ajatolah

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски ми упућује пријетње док мађарска опозиција стаје на страну Кијева

3 ч

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

Медији: Иран гађао Израел пројектилима са касетном муницијом

3 ч

0
савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић

Република Српска

Ромић за АТВ: Поновљени захтјев Сене Узуновић - показатељ њених малициозних намјера

3 ч

10
Замрзивач, фрижидер

Савјети

Ако вам се у замрзивачу накупља лед, убаците само једну намирницу: Нестаће за трен

4 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски ми упућује пријетње док мађарска опозиција стаје на страну Кијева

3 ч

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

Медији: Иран гађао Израел пројектилима са касетном муницијом

3 ч

0
Зграда балкони

Свијет

Трагедија на екскурзији: Ученик (15) пао са терасе хотела, није му било спаса

4 ч

0
Авион, лет

Свијет

Француски авион кренуо да евакуише грађане из Емирата: Затекла их ракетна ватра

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner