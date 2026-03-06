Трамп: Осигураћемо да нови ирански вођа не представља пријетњу

Извор:
СРНА
06.03.2026
08:54
Коментари:0
Вашингтон ће се постарати да нови вођа Ирана не представља пријетњу за САД, Израел или било кога од сусједа, изјавио је предсједник Доналд Трамп.
"САД ће осигурати да, ко год буде на челу Ирана, неће пријетити Америци нити њеним савезницима, Израелу, сусједима, било коме", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
БиХ
Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама
Врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи је убијен у првим сатима америчко-израелске ваздушне кампање која је почела у суботу, 28. фебруара.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч10
Савјети
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму