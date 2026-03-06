Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”

Аутор:Огњен Матавуљ
Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду којом је судија Основног суда у Фочи Ермин Корда осуђен на годину дана затвора због кршења закона у вези са пресудом којом је општини Чајниче досуђен хотел "Чајниче” чиме је за око 93.000 КМ оштећен заложни повјерилац Небојша Јањић.
Пресуда је донесена након што је Врховни суд одбио жалбу Кординог браниоца и потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци.
Корда је оглашен кривим за кривично дјело повреде закона од стране судије.
У пресуди се наводи да је Корда поступао у извршном поступку од 4. јула 2013. године до 06. августа 2020. године у продаји хотела “Чајниче”. На приједлог тражилаца извршења Благоја и Јоване Ковачевић против извршеника Божице Тановић, а ради извршења над непокретности хотел “Чајниче” донио Рјешење о досуди, којим је купцу Општини Чајниче, досудио хотел "Чајниче" са помоћном зградом и двориштем. То је, како се наводи у пресуди, урадио у намјери да оштети заложног повјериоца Небојшу Јањића.
”Оптужени је знао да Општина Чајниче, као тражилац извршења, односно купац није уплатила цјелокупни износ купопродајне цијене за некретнину од 293.669 КМ а која је постигнута на рочишту за јавно надметање, већ је уплатила 278.212. КМ, што је мање за 15.456 КМ, односно цијена је мања за износ потраживања које је купац имао према извршенику”, наводи се у пресуди.
Додаје се да је оптужни потом наложио Републучкој управи за геодетске и имовинско - правне послове да над поменутом некретнином упишу право својине у корист купца.
Према пресуди, Корда је након продаје хотела донио рјешења о намирењу потражилаца Благоја и Јоване Ковачевић, Раде Симића, Министарства финансија РС, подручна јединица Источно Сарајево. Та рјешења је донио прије него је намирен заложни повјерилац Небојша Јањић који је по закону требао да има приоритет у намирењу.
