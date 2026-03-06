Извела псе у шетњу, а онда је услиједио пакао: Хитна помоћ затекла језив призор

Аутор:АТВ
06.03.2026
07:54
Коментари:0
Мирна шетња у Булевару Николе Тесле на Новом Београду претворила се у сриједу у прави крвави пир када су се два пса, у власништву С. В. (33), изненада међусобно напала, а потом нанијела тешке повреде власници и старијем суграђанину који је покушао да помогне.
Драма је почела када је дјевојка С. В. извела у шетњу своја два љубимца - псе раса белгијски овчар (малиноа) и амерички стафорд. Из за сада непознатих разлога, пси су се у једном тренутку у парку жестоко сукобили.
Регион
Терор у Загребу: Банда присилила младиће на трансфер од 400.000 евра
Покушавајући да раздвоји разјарене животиње, власница је задобила вишеструке уједе по рукама и ногама.
У тренутку напада, мјесту инцидента приближио се В. Д. (68) у намјери да помогне дјевојци која није успијевала да обузда псе. Међутим, разјарене животиње су тада насрнуле и на њега, нанијевши му повреде у предјелу руку.
"Призор је био узнемирујући. Животиње су биле ван контроле, а човјек је само желио да помогне дјевојци која је већ била обливена крвљу", наводе незванични извори са лица мјеста.
Свијет
Француски авион кренуо да евакуише грађане из Емирата: Затекла их ракетна ватра
Повријеђенима је хитно указана медицинска помоћ у КБЦ "Бежанијска коса". Према доступним информацијама С. В. су констатоване повреде екстремитета (руке и ноге), В. Д. задобио је повреде шаке и подлактице.
Бања Лука
Улице и насеља који данас остају без струје
Истрага о овом догађају је у току, а о инциденту су обавијештене надлежне службе које ће утврдити да ли су пси били прописно шетани (са повоцем и корпом) и каква ће бити даља судбина животиња, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
16 ч5
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму