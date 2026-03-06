Ескалација сукоба на Блиском истоку: Израел бомбардује Техеран и Бејрут, Иран гађао Бахреин

Аутор:АТВ
Израелска авијација покренула серију жестоких напада на јужно предграђе Бејрута. Иран поручује да је спреман за могућу копнену инвазију САД и одбацује могућност преговора са Вашингтоном. Амерички предсједник Доналд Трамп пак истиче да ће сукоб у Ирану трајати све док он то буде желио.
Министарство одбране Кувајта саопштило је да је национална противваздушна одбрана пресрела ракетни напад који је нарушио ваздушни простор земље, док су у Саудијској Арабији пресретнуте три балистичке ракете лансиране према ваздушној бази Принц Султан.
Пресретање у Кувајту изазвало је активирање сирена у складу са безбједносним процедурама, а након неутрализације пријетње није било пријављених жртава нити штете на инфраструктури, пренијела је агенција WAM.
Портпарол Министарства одбране пуковник Сауд ел Атван, рекао је да су након пресретања пале поједине крхотине, што је проузроковало ограничену материјалну штету, укључујући оштећење возила, али нико није повријеђен.
Нагласио је да кувајтске оружане снаге настављају да обављају своје одбрамбене дужности како би обезбиједили заштиту земље и очување њене безбједности и стабилности.
Министарство одбране Катара саопштило је да су њихове ваздушне снаге успјешно пресреле напад дроном усмјерен на ваздушну базу ал-Удеид, највећу америчку војну базу на Блиском истоку.
Прије тога катарска влада је послала сигурносна упозорења на мобилне телефоне у земљи, упозоравајући становнике да се држе подаље од прозора и отворених простора, пише BBC.
Истовремено, министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је да је Иран циљао хотел и двије стамбене зграде у главном граду Манами.
У објави на друштвеној мрежи Икс наводи се да је посљедњи напад узроковао "материјалну штету, али не и губитак живота".
Иранска полузванична новинска агенција Фарс извјестила је да су напади изведени током ноћи на главни град Бахреина, Манаму, били усмјерени на пословни комплекс "Фајненшел харбор тауерс", гдје се налази израелска амбасада.
Серија експлозија потресла је јужно предграђе Бејрута, Дахије неколико сати након што су Израелци наложили становницима овог дијела града да се одмах евакуишу.
Порука "спасите животе и одмах напустите домове" изазвала је, одмах прави егзодус становника јужног предграђа Бејрута, које важи за једно од главних упоришта Хезболаха.
Одмах затим, израелски авиони распалили су по метама за које тврде да припадају Хезболаху.
Израелски министар финансија, Безалел Смотрич најавио је да ће, ускоро, јужна предграђа Бејрута личити на Кан Јунис, дио Газе који је у рату потпуно сравњен са земљом.
Ваздушни удари настављени су на Блиском истоку. САД и Израел гађају Иран, а иранске снаге узвраћају нападима на израелске градове и америчке базе у региону. На мети Израела су и циљеви у Либану, гдје ИДФ спроводи и копнене операције.
Азербејџан је оптужио Иран да је испалио два дрона на његову територију, при чему су двије особе повријеђене. Техеран то демантује. Министарство одбране Азербејџана саопштило је да припрема неопходне мјере одмазде према Ирану.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је Иран спреман за евентуалну копнену инвазију Сједињених Америчких Држава и одбацио могућност преговора са Вашингтоном, наводећи да Техеран није тражио прекид ватре упркос нападима САД и Израела, преноси РТС.
Аракчи је навео и да је прилика за постизање јединственог споразума са САД изгубљена након што су, како је навео, поједини политички кругови у Вашингтону онемогућили напредак у преговорима, додајући да ће план САД за мијешање у унутрашње послове Ирана пропасти.
Са друге стране, амерички предсједник Доналд Трамп поручује да ће сукоб у Ирану трајати све док он то буде желио.
- Многи људи кажу да је већ готово. За мене није готово. Готово је када ја то будем желио - рекао је Трамп.
