Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

Српска православна црква и њени вјерници данас славе дан посвећен преподобном Тимотеју.
Као мали Тимотеј је ступио у манастир, замонашио се, и све до дубоке старости живио у посту, молитви, бдењу и непрестаном труду. Чист и мудар остао је кроз цијели живот.
А чистим и целомудреним Бог даје власт над духовима злобе, па је даде и Тимотеју.
Својим трудом око душе своје свијести Тимотеј успје, да у себи сазида диван дом Духа Светога.
Овај свети човјек упокојио се 795. године.
Молитва преподобном Тимотеју
Боже отаца наших, чини увијек са нама по Твојој кротости, не напуштај нас Твојом милошћу, но њиховим молитвама у миру уреди живот наш, преноси Курир.
