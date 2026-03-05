Пластеничка производња све актуелнија

Аутор:Сања Трифковић
05.03.2026
19:42
Коментари:0
Производња на отвореном све је изазовнија. Некада се за сијање пратио календар, а данас се прати природа која је све мање налик на ону коју смо познавали.
За оне који се баве пољопривредом свака година је неизвјесна, зато је већина, посебно млађих све више орјентисана на производњу под пластеницима. Контролисани услови, бољи принос и већи приход јасно су одредили смјер, кажу.
„Пластеничка производња тражи више радне снаге, то је евидентно и то је сада један проблем са којим се сусрећемо, а имам хектар покривеног простора и то је нека устаљена пракса, не идем ни у повећање ни у смањење и зато пластеничка производња засигурно можемо да остваримо боље приносе, а самим тим и бољи квалитет самих производа“, рекао је Горан Симић, пољопривредник.
Већина култура које се узгајају током зиме отпорна је на ниску температуру, па се може очекивати благо продужење вегетативног периода, без значајнијих последица по производњу, кажу стручњаци. Пластеник помаже и код високих температура.
„Имамо те контролисане услове гдје пољопривредни произвођачи могу да обезбиједе довољну количину воде за биљке, прије свега у условима ових негативних климатских промјена, гдје могу да обрате пажњу на исхрану, на заштиту. Сигурно је то један од разлога гдје могу рецимо углавном већина пластеника је покривена мрежама за засјену гдје се спречава директан утицај сунца, што иначе доводи до појаве ожеготина на лишћу што имамо у производњи на отвореном", рекао је Ђорђе Глишић, ресор за пружање услуга из пољопривреде при Министарству пољопривреде.
Пластеничка производња је све популарнија и међу младим људима, који из жеље да производе здраву органску храну покрећу производњу малог обима за своје приватне потребе. Овакав тренд актуелан је у свијету док су код нас за сада пластеничком производњом обухваћене мање површине, иако су капацитети за њен развој пуно већи. Допринос развоју овог вида производње даје и ресорно министарство издвајајући значајна средства за помоћ пољопривредним произвођачима.
