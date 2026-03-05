Logo
Огласио се Европол: Повећана пријетња од терористичких напада у ЕУ!

Аутор:

АТВ

05.03.2026

20:42

Огласио се Европол: Повећана пријетња од терористичких напада у ЕУ!

Пријетња од терористичких напада на територији Европске уније повећана је због сукоба у Ирану, саопштио је данас Европол, упозоривши да би ирански посреднички актери могли да покрену дестабилизујуће активности у државама чланицама.

Портпарол Европола Јан Оп Ген Орт рекао је за Еурактив да је ниво терористичке и екстремистичке пријетње на тлу ЕУ оцијењен као "повишен", додајући да то може да се манифестује кроз радикализацију појединаца или кроз мале, самоиницијативне ћелије настале унутар ЕУ.

Према његовим ријечима, брзо ширење садржаја на интернету може додатно да убрза краткорочну радикализацију међу припадницима дијаспоре у ЕУ и другим појединцима.

У Европолу такође изражавају забринутост да би могли да буду активирани ирански посреднички актери.

- Ти актери укључују тзв. "Осовину отпора" и криминалне мреже које делују под надзором иранских безбедносних институција - рекао је Оп Ген Орт, а преноси Танјуг.

Он је додао да њихове активности могу да обухвате терористичке нападе, кампање застрашивања и финансирање тероризма, али и сајбер нападе, ширење дезинформација или преваре на интернету.

Према процјени Европола, ризик од сајбер напада усмјерених на инфраструктуру и пословни сектор могао би додатно да порасте уколико се сукоб настави.

- Сукоб ће генерисати паралелну динамику у онлајн простору. Криминалне и терористичке мреже искористиће појачано информативно окружење путем превара и дезинформација уз помоћ вјештачке интелигенције - рекао је Оп Ген Орт.

Европски колеџ за безбједност и одбрану одлучио је раније ове недеље да појача сарадњу с Европолом усред страхова од иранске одмазде након убиства иранског врховног вође ајатолаха Алија Хаменија.

- Ако Иранци достигну тачку очаја, могу да прибјегну тероризму у којем се независним ћелијама, без директног контакта са Техераном, налаже да дјелују слободно - рекао је регионални обавјештајни извор за Еурактив 3. марта.

