Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију

Аутор:

АТВ

05.03.2026

19:24

Коментари:

Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију
Фото: screenshot

Министар спољних послова Ирана Абас Арагчи у интервјуу за NBC News изјавио је да се не боје америчке окупације и да (једва) чекају да се покрене.

"Чекају америчке трупе на терену"

Наиме, водитељ NBC Newsа упитао је министра да ли је иранска власт у страху од могуће окупације његове земље. Арагчи је са смијешком на лицу казао да једва чекају америчке трупе на терену.

Водитељ: "Бојите ли се америчке окупације ваше земље?"

Арагчи: "Не, чекамо их".

Водитељ: "Чекате окупацију копнених снага америчке војске?!"

Арагчи: "Да!"

Арагчи је објаснио шта је мислио помало запрепаштеном америчком новинару.

- Ми смо земља која је спрема да се суочи с ти трупама и то ће за њих бити катастрофа - рекао је ирански министар додавши да су научили лекције из прошлости.

Поручио је да су смо спремни да се суоче са свим сценаријима.

- И знамо да их можемо контролисати - казао је ирански министар.

Подршка Русије и Кине

На питање водитеља NBC Newsа да ли Русија и Кина активно помажу Ирану, он је одговорио потврдно казавши да то раде тако што подржавају Техеран "политички и на други начин".

Арагчи је одбио прецизно одговорити на питање да ли ове двије земље војно помажу Иран казавши да "нећу давати детаље усред рата".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Абас Арагчи

