Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију

Аутор:АТВ
05.03.2026
19:24
Коментари:0
Министар спољних послова Ирана Абас Арагчи у интервјуу за NBC News изјавио је да се не боје америчке окупације и да (једва) чекају да се покрене.
Наиме, водитељ NBC Newsа упитао је министра да ли је иранска власт у страху од могуће окупације његове земље. Арагчи је са смијешком на лицу казао да једва чекају америчке трупе на терену.
Водитељ: "Бојите ли се америчке окупације ваше земље?"
Арагчи: "Не, чекамо их".
Водитељ: "Чекате окупацију копнених снага америчке војске?!"
Арагчи: "Да!"
Арагчи је објаснио шта је мислио помало запрепаштеном америчком новинару.
- Ми смо земља која је спрема да се суочи с ти трупама и то ће за њих бити катастрофа - рекао је ирански министар додавши да су научили лекције из прошлости.
Поручио је да су смо спремни да се суоче са свим сценаријима.
- И знамо да их можемо контролисати - казао је ирански министар.
На питање водитеља NBC Newsа да ли Русија и Кина активно помажу Ирану, он је одговорио потврдно казавши да то раде тако што подржавају Техеран "политички и на други начин".
Арагчи је одбио прецизно одговорити на питање да ли ове двије земље војно помажу Иран казавши да "нећу давати детаље усред рата".
