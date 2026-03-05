Logo
Large banner

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

Аутор:

АТВ

05.03.2026

18:24

Коментари:

0
Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да мора лично да буде укључен у избор сљедећег иранског лидера.

"Хаменеијев син је неприхватљив. Желимо некога ко ће донијети хармонију и мир Ирану", рекао је Трамп за портал "Аксиос".

Трамп је појаснио да он мора да буде укључен у именовање, као што је то био случај са Делси Родригез у Венецуели.

Мојтаба Хамнеи, син покојног врховног вође Ирана, преживио је америчке и израелске ваздушне нападе на Иран у којима је убијен његов отац ајатолах Али Хамнеи.

Мојтаба Хаменеи

Свијет

Мојтаба Хаменеи насљеђује оца: Изабран нови врховни вођа Ирана

Медији су раније писали да је управо он изабрана за новог врховних вођу Ирана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Али Хамнеи

Убијен Али Хамнеи

Ко је Али Хамнеи

Мојтаба Хамнеи

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозије у Дубајиу

Свијет

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

1 д

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана

Свијет

Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

1 д

0
Иран Техеран напад

Свијет

Техеран спроводи Хамнеијев план: Ево шта то значи на терену

2 д

0
Подлегла повредама: Преминула супруга Алија Хамнеија

Свијет

Подлегла повредама: Преминула супруга Алија Хамнеија

3 д

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић учествује на панелу под називом Национални суверенитет и стране миграције у оквиру Самита Савеза суверених нација у Вашингтону

Свијет

Цвијановић на панелу Вашингтону: БиХ је посљедња истинска колонија у Европи

1 ч

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Свијет

Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

1 ч

1
Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"

Свијет

Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"

1 ч

0
Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање

Свијет

Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Како сузбити породично насиље?

19

36

Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

19

31

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

19

29

Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

19

25

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner