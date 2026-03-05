Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

Аутор:АТВ
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да мора лично да буде укључен у избор сљедећег иранског лидера.
"Хаменеијев син је неприхватљив. Желимо некога ко ће донијети хармонију и мир Ирану", рекао је Трамп за портал "Аксиос".
Трамп је појаснио да он мора да буде укључен у именовање, као што је то био случај са Делси Родригез у Венецуели.
Мојтаба Хамнеи, син покојног врховног вође Ирана, преживио је америчке и израелске ваздушне нападе на Иран у којима је убијен његов отац ајатолах Али Хамнеи.
Мојтаба Хаменеи насљеђује оца: Изабран нови врховни вођа Ирана
Медији су раније писали да је управо он изабрана за новог врховних вођу Ирана.
