Техеран спроводи Хамнеијев план: Ево шта то значи на терену

Иранске снаге су покренуле план који су осмислили ајатолах Али Хамнеи и врховни команданти Техерана да посију хаос широм Блиског истока, створе немире на глобалним тржиштима и подигну улоге у нади да ће извршити притисак на САД и Израел да зауставе свој напад.
Извор из режима рекао је за "Фајненшел тајмс" да су врховни вођа - који је убијен у првом таласу удара на Техеран у суботу - и његови поручници почели да раде на "детаљном" плану након разорног 12-дневног рата са Израелом прошлог јуна.
Овај план је укључивао нападе на енергетска постројења и ударе који би изазвали поремећаје ваздушног саобраћаја у региону, рекао је он.
"Нисмо имали другог избора него да ескалирамо и запалимо велики пожар како би сви видјели", рекао је извор режима.
План је спроведен упркос Хамнеијевој смрти и смрти најмање пола туцета високих иранских војних и обавјештајних званичника, укључујући министра одбране и команданта елитне Револуционарне гарде, током масовног америчког и израелског бомбардовања.
У понедјељак, када су се тржишта поново отворила послије викенда, Иран је драматично ескалирао свој одговор циљајући енергетска постројења у нафтом богатом Заливу, испаљујући дронове на важно гасно постројење у Катару и једну од највећих рафинерија у Саудијској Арабији. То је довело до тога да Катар, један од највећих свјетских добављача течног природног гаса, обустави испоруке.
Цијене нафте и гаса су скочиле, јер је пролаз кроз Хормушки мореуз, уски пловни пут кроз који пролази око петине свјетске енергије и гаса, заустављен.
У данима откако су САД и Израел започели свој рат, ирански дронови су такође погодили хотеле, аеродроме и луке у заливским земљама, укључујући Уједињене Арапске Емирате, Кувајт, Ирак, Оман и Бахреин.
Техеран је лансирао бараж ракета и дронова на америчке базе широм региона, а погодио је и британску базу на Кипру.
"Ово ће се наставити и доћи ће до даље ескалације", рекао је извор. "Шта су очекивали? Ако је шеф Исламске републике мета, да ли мисле да се ништа неће десити?".
Дио стратегије Ирана био је децентрализација војног доношења одлука како би се спријечило да његове снаге буду онеспособљене атентатима на високе команданте, а ирански министар спољних послова Абас Арагчи сугерисао је да су техеранске снаге дјеловале независно.
"Наше војне јединице су сада, заправо, независне и донекле изоловане, и дјелују на основу општих инструкција које су им унапред дате", рекао је телевизијској мрежи Ал Џазира у недјељу.
Иранска тактика је резултат научених лекција из рата у јуну, када је Техеран био шокиран дубином обавештајног продора Израела и његовом способношћу да циља највише војне команданте у првим сатима тог сукоба.
Овог пута, Иран је почео брзо да узвраћа након што су Хамнеи и високи званичници одбране убијени.
Извор из режима рекао је да је током јунског рата "команда долазила са високог нивоа". Али "сада, снаге на терену већ знају шта треба да раде, а и даље су у потпуној координацији са командним центром".
Ови жестоки напади су одговор на оно што Исламска република види као борбу за опстанак. Током јунског рата, режим је ограничио своју одмазду на напад на Израел и један напад на америчку базу у Катару након што су САД бомбардовале његове нуклеарне објекте, узрокујући ограничену штету.
Овог пута се вјерује да је Иран испалио скоро исто, ако не и више, дронова и ракета на УАЕ - регионално доминантно трговинско и туристичко средиште - него на Израел, убивши три особе.
Његови посредници, који су избјегли јунски рат, такође су се придружили сукобу.
Хезболах је лансирао ракете на сјеверни Израел, претећи новим ратом у Либану, док су ирачке милиције циљале америчку базу на сјеверу Ирака и тврдиле да су циљале Американце на аеродрому у Багдаду. Проиранске присталице су такође покушале да упадну у Зелену зону, у којој се налазе западне амбасаде у ирачкој престоници.
Ширење регионалног сукоба је оно чега су се многи плашили да је најгори могући сценарио након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, у којем је убијено 1.200 људи.
Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026
Иако је то изазвало таласе сукоба у Гази, Либану, Јемену и између Израела и Ирана, Исламска република је настојала да калибрише своје учешће, рачунајући да је држање борбе даље од њених обала најбољи начин да се осигура опстанак режима. Али аналитичари кажу да се њена рачуница промијенила након израелских и америчких удара у јуну.
"Иран се, за разлику од Сједињених Држава, припремио за дуг рат", рекао је Али Ларјани, високи ирански безбједносни званичник.
