Трамп: ''Желе да разговарају, рекао сам 'прекасно'''

Извор:

Телеграф

03.03.2026

14:04

Предсједник Америке Доналд Трамп
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је Ирану рекао да је "прекасно" за разговоре, док се конфликт на Блиском истоку продубљује и америчке и израелске снаге настављају нападе на ту земљу.

Он је америчким медијима рекао да је ново руководство Ирана изразило жељу за преговорима и да је он пристао да разговара, али је истакао да су Иранци "требали то да ураде раније" и да су "предуго чекали", због чега је сада касно за лакше дипломатско рјешење.

Трамп је нагласио да су неки од иранских званичника с којима се раније преговарало погинули и да је то додатно закомпликовало ситуацију.

"Њихова противваздушна одбрана, ваздухопловство, морнарица и руководство су уништени. Хоће да разговарају. Рекао сам: 'Прекасно!'", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи ТрутхСоциал.

Упркос тим изјавама, Бијела кућа је саопштила да су главне операције против Ирана и даље фокусиране на војну акцију, док разговори остају секундарни и зависе од даљих промјена у приступу Техерана.

Најновије вијести указују да Трамп планира да настави кампању бомбардовања све док се не постигну циљеви Вашингтона, али је такође изразио спремност на настављање преговора с иранским лидерима уколико се укаже одговарајућа прилика.

Иначе, како јавља Ројтерс, Трамп није прецизирао са ким би разговарао нити да ли би то било у недјељу или понедјељак.

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан изјавио је да је савјет руководства, који чине он, шеф судства и члан моћног Савјета чувара, привремено преузео дужности врховног вође након смрти ајатолаха Алија Хамнеија.

Трамп је рекао да неки од људи који су били укључени у недавне разговоре са САД више нису живи.

"Већина тих људи више није ту. Неки од људи са којима смо преговарали су нестали, јер је то био велики - то је био велики удар", цитиран је у интервјуу са новинаром магазина Атлантиц Мајклом Шерером.

"Требало је да то ураде раније, Мајкле. Могли су да постигну договор. Требало је раније да реагују. Превише су се играли", рекао је Трамп.

Доналд Трамп

Америка

Израел Иран

