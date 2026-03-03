Трамп: ''Желе да разговарају, рекао сам 'прекасно'''

Извор:
Телеграф
03.03.2026
14:04
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је Ирану рекао да је "прекасно" за разговоре, док се конфликт на Блиском истоку продубљује и америчке и израелске снаге настављају нападе на ту земљу.
Он је америчким медијима рекао да је ново руководство Ирана изразило жељу за преговорима и да је он пристао да разговара, али је истакао да су Иранци "требали то да ураде раније" и да су "предуго чекали", због чега је сада касно за лакше дипломатско рјешење.
БиХ
Ђокић: Сутра би 156 држављана БиХ требало стићи из УАЕ
Трамп је нагласио да су неки од иранских званичника с којима се раније преговарало погинули и да је то додатно закомпликовало ситуацију.
"Њихова противваздушна одбрана, ваздухопловство, морнарица и руководство су уништени. Хоће да разговарају. Рекао сам: 'Прекасно!'", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи ТрутхСоциал.
Упркос тим изјавама, Бијела кућа је саопштила да су главне операције против Ирана и даље фокусиране на војну акцију, док разговори остају секундарни и зависе од даљих промјена у приступу Техерана.
Бања Лука
Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе
Најновије вијести указују да Трамп планира да настави кампању бомбардовања све док се не постигну циљеви Вашингтона, али је такође изразио спремност на настављање преговора с иранским лидерима уколико се укаже одговарајућа прилика.
Иначе, како јавља Ројтерс, Трамп није прецизирао са ким би разговарао нити да ли би то било у недјељу или понедјељак.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан изјавио је да је савјет руководства, који чине он, шеф судства и члан моћног Савјета чувара, привремено преузео дужности врховног вође након смрти ајатолаха Алија Хамнеија.
Трамп је рекао да неки од људи који су били укључени у недавне разговоре са САД више нису живи.
Бања Лука
Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци
"Већина тих људи више није ту. Неки од људи са којима смо преговарали су нестали, јер је то био велики - то је био велики удар", цитиран је у интервјуу са новинаром магазина Атлантиц Мајклом Шерером.
"Требало је да то ураде раније, Мајкле. Могли су да постигну договор. Требало је раније да реагују. Превише су се играли", рекао је Трамп.
Друштво
42 мин0
Бања Лука
46 мин0
Градови и општине
58 мин0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму