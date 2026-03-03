Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци

Аутор:АТВ
Родитељи дјеце која похађају јавне вртиће од почетка овог мјесеца, па надаље, боравак ће плаћати по новим цијенама.
Тачније, од марта је на снази нови цјеновник, па мјесечни боравак једног дјетета у неком од јавних вртића више није 165 него 210 КМ.
Према Цјеновнику услуга за боравак дјеце у вртићима Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука, родитељи двоје дјеце која иду у вртић, за једно дијете плаћају 210, а за друго 147 КМ.
Породица троје дјеце, од којих једно борави у вртићи, плаћа 147 КМ, а у случају да двоје дјеце борави у вртићу, за једно плаћа 147, а за друго 126 КМ.
Ако сво троје похађају вртић, цијена за једно дијете је 147 марака, за друго 126 КМ, а за треће дијете боравак у вртићу је бесплатан.
Породица четворо и више дјеце ослобађа се плаћања вртића, без обзира на врсту боравка и број дјеце која похађају вртић.
Подсјетимо, радници Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука за 23. фебруар били су заказали штрајк, јер нису добили увећану плату, што им је раније обећано.
Међутим, од штрајка су одустали након што је, три дана прије, постигнут договор између градоначелника, шефова клубова и синдиката Центра за предшколско васпитање и образовање.
Упркос препиркама и полемици, јер је Град нудио повећање плата за 16,6, а Центра тражио 20%, коначно је пао договор.
Договорено је и да поскупи боравак дјеце у вртићима који од 2008. године износи 165 марака.
Договорено је да цијена убудуће буде 210 марака, а та увећана разлика биће коришћена за обнову објеката вртића и приходе запослених.
Тренутно на програму