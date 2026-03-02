Logo
На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

АТВ

02.03.2026

19:27

Фото: ATV

На сједници Предсједништва ГрО СДС расправљаће се о могућој смјени актуелног предсједника Жељка Раљића којег би могао да наслиједи Божо Кривокућа, незванично сазнаје АТВ.

Како је раније АТВ писао, предсједник Градског одбора Жељко Раљић на великом је удару због отвореног сукоба са лидером Покрета Сигурна Српска Драшком Станивуковићем.

Крајем прошле године смо писали да се планира смјена Раљића како би на ту функцију дошао неко подобнији Станивуковићу са којим постоји отворен сукоб од 2024. године када је градски одбор СДС-а подржао кандидатуру Јелене Тривић за градоначелника Бањалуке.

Блануша

Република Српска

Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Жељко Раљић

СДС

