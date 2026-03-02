Logo
Large banner

Центар Бањалуке остао без воде

Извор:

АТВ

02.03.2026

14:40

Коментари:

0
Центар Бањалуке остао без воде
Фото: АТВ

Приликом земљаних радова на изградњи парохијског дома у Бањалуци, пресјечена је цијев због чега ће центар града остати без воде.

Како је речено из бањалучког "Водовода" за "Независне новине", без воде ће остати центар града.

"Проблем ће бити брзо ријешен. Наше екипе су на терену и тренутно затварају одређене шахтове како би што мање подручје остало без воде док поправљају", навели су из "Водовода".

NAPAD IRAN TEL AVIV

Свијет

Ликвидиран је: Техеран о нападу на Нетанјахуов кабинет

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Вода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра без струје четири улице у Бањалуци

Бања Лука

Сутра без струје четири улице у Бањалуци

2 ч

0
Прање улица у Бањалуци

Бања Лука

Бањалучанима упућена молба: Почело прање улица у граду

5 ч

0
Парк Младен Стојановић

Бања Лука

Ријешен велики проблем у парку Младен Стојановић

5 ч

0
Априлили

Бања Лука

Четврти "Априлили фест": Бањалука и овог прољећа окупља фантастичну екипу

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner