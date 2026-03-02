Центар Бањалуке остао без воде

Приликом земљаних радова на изградњи парохијског дома у Бањалуци, пресјечена је цијев због чега ће центар града остати без воде.

Како је речено из бањалучког "Водовода" за "Независне новине", без воде ће остати центар града.

"Проблем ће бити брзо ријешен. Наше екипе су на терену и тренутно затварају одређене шахтове како би што мање подручје остало без воде док поправљају", навели су из "Водовода".