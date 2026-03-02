Ријешен велики проблем у парку Младен Стојановић

Извор:
АТВ
02.03.2026
11:05

У Гундулићевој улици, на дионици уз Парк “Младен Стојановић”, завршен је наставак изградње потпорног зида, чиме је ријешен проблем нестабилне косине која је угрожавала безбједност пролазника.
Уз нови зид формирана је пјешачка површина, као и приступ парку путем степеништа, чиме је омогућено сигурније и лакше кретање суграђана.
Урађено је и хортикултурно уређење простора, укључујући садњу живе ограде од ловор вишње, која ће додатно оплеменити овај дио града.
