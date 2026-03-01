Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

Извор:
Зграда може бити урбанистички вишак, али оно што представља народ не може да буде урбанистички вишак. Институције нису зграде – оне представљају наше право, наше постојање и нашу могућност да одлучујемо.
Срце је у центру, није у петама ни у кољену“, поручио је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић коментаришући поруке градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића о потреби да се измјесте институције Републике Српске из центра Бањалуке у насеље Лазарево.
Амиџић је нагласио да институције Републике Српске не могу бити третиране као просторно или урбанистичко питање, већ као суштинско национално питање.
„Оно што презентује српски народ и наше право на одлучивање мора да буде у центру. Народ не може бити урбанистички вишак. Народ увијек мора бити у центру, јер је то право српског народа да одлучује на овим просторима“, рекао је Амиџић за РТРС.
Према његовим ријечима, размјештање институција по граду нема ни практично ни симболичко оправдање.
„Ни практично, ни појавно не видим какав то резултат доноси. Ако кажете да вам треба простор јер је са 750 број запослених нарастао на 1.350, па да у ту зграду смјестите раднике који су вишак у Градској управи – за мене то није прихватљива политика. Можда је за некога супер потез, али за мене је то апсолутна катастрофа“, поручио је он.
Амиџић је оцијенио да такви потези одговарају ономе „што Сарајево хоће – да нас разједини и да не постојимо као хомоген народ“.
Република Српска
Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити
„Ми смо се успјели груписати и показати да постојимо, а ви то узмете и разбацате по Бањалуци“, рекао је Амџић.
Говорећи о Станивуковићевим порукама о изградњи повјерења са Сарајевом, Амиџић је навео да се повјерење не гради симболичним гестовима, већ конкретним договорима.
„Ако хоћете сарадњу, договорите са Зијадом Крњићем да се пусти гранични прелаз у Републици Српској. Договорите да се не затварају ствари које не треба затварати. Договорите са Фортом да нам да 20 милиона КМ за безбједност око школа које блокира. Договорите источну интерконекцију да имамо јефтинији гас из Србије. Договорите са Бењамином Карић да склони тенк и војнике Армије БиХ између двије школе, да склони таблу гдје смо ми Срби проглашени као злочинци. Ако то можете, ја ћу рећи свака част“, истакао је Амиџић.
Коментаришући изјаве градоначелника Бањалуке о томе да се у Сарајеву осјећа пријатно и да у том граду шета без обезбјеђења, Амиџић се посебно осврнуо на његове претходне реакције на питања од националног интереса.
"Знате шта је мени тужно? Кад људи унутар Републике Српске, прије свега мислим на предсједника Милорада Додика и Жељку Цвијановић, иду у Израел, иду у Азербејџан, иду у Москву, иду у Мађарску, иду у Сједињене Америчке Државе и причају о позицији Републике Српске, а неко то исмијава. И ови што исмијавају о позицији Републике Српске сад причају у Сарајеву", рекао је Амиџић.
Он је нагласио да када су у питању националне теме нема простора за свађање.
„То су ствари које треба да избјегавамо. Око кључних националних тема морамо имати јединство“, закључио је Амиџић.
