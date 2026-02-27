Петар Топрек (4) из Бањалуке треба нашу помоћ за свој први корак

27.02.2026
07:18
Коментари:0
Мали херој Петар Топрек (4) из Бањалуке рођен је као пријевремена беба, а животне борбе почео је водити само пар дана након доласка на свијет, те му је сада потребна помоћ добрих људи како би могао направити свој први самостални корак.
Наиме, Петар у живот својих родитеља није дошао сам, већ са својим братом близанцем, а према ријечима мајке Јелене, малишани су неколико дана након рођења остали без кисеоника, што је оставило за посљедицу оштећења мозга која се могу превазићи континуираним физикалним третманима.
"Бато близанац је све тешкоће превазишао до друге године, а Петар је наставио активно вјежбати. У току је акција прикупљања новца преко Хуманитарног удружења 'Мали анђео' Бањалука за наставак рехабилитација и свакодневних физикалних терапија за нашег Петрића, како га ми одмила зовемо, а које се одвијају у континуитету од рођења, а треба и даље - да би Петар самостално проходао", прича мајка Јелена.
Наиме, Петар иде у вртић, на четири сата, уз помоћ асистента.
"Он би радо и на цијели дан, али мора вјежбати неколико сати дневно. Вјежбамо код куће супруг и ја с њим, затим приватно са физиотерапеутом сваки дан, одлазимо на рехабилитације у Загреб сваких четири до шест седмица и одскоро Тузлу, а за наставак свих физикалних терапија које су му неопходне потребно је од 2.500 до 3.000 евра мјесечно. Ми смо све своје ресурсе исцрпили, те је управо због тога покренута акција", каже она за "Независне новине".
Њихова жеља је да сакупе новац како би барем неко вријеме били мирни што се тиче финансијског дијела како би Петар могао наставити континуирано вјежбати и, како Петар каже, играти фудбал са својим батом Матијом.
Из Хуманитарног удружења "Мали анђео" истичу да Петар показује напредак и храбро наставља своју борбу.
"За Петрову рехабилитацију активан је хуманитарни број 17116. Позивом на овај број дарујете двије КМ искључиво за његову рехабилитацију", навели су они.
Такође, Петру се може помоћи и уплатом донација на рачун мајке Јелене Топрек.
Број рачуна: 562-099-816-421-96-70
НЛБ Банка
Уплате су могуће и путем девизног рачуна оца Игора Топрека:
SWIFT: SABRBA2B
АТОС БАНК АД БАЊАЛУКА
BA395677200000211132
Игор (Станко) Топрек
Браће Југовића 25, Бањалука
