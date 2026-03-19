Ангелина Топић и Ивана Шпановић главне узданице на Свјетском првенству

19.03.2026
Ивана Шпановић и Ангелина Топић главне су узданице осмочланог српског тима на Свјетском дворанском првенству у пољском Торуњу.
Прва ће се за медаљу борити европска вицешампионка у дворани и на отвореном у скоку увис, као и освајачица свјетске бронзе прошле године у Токију. Она је прије само три седмице први пут у каријери прескочила два метра. Ангелина Топић је тим резултатом за два центиметра поправила државни рекорд и тренутно је друга на свјетској ранг-листи ове зиме, иза свјетске рекордерке Јарославе Махучих, са којом је у Токију подијелила бронзану медаљу.
Прошле године на Свјетском првенству у Кини заузела је четврто мјесто – имала је исту висину као трећепласирана Украјинка, али и једно рушење више. Злато и сребро тада су припали Аустралијанкама Николи Олислагерс и Елинор Патерсон. Управо та група атлетичарки бориће се за медаље и у Торуну, уз домаћу представницу Марију Жодзик, која је у доброј форми ове зиме и која је у Токију изненадила освајањем свјетског сребра.
Двадесетогодишња Топић четврти пут узастопно учествује на Свјетском дворанском првенству и циљ јој је прва медаља, након петог мјеста 2024. у Глазгову и четвртог прошле године у Нанђингу. Финале је у петак, 20. марта од 11.35 часова, уз пренос на Првом програму.
Медаљи се нада и најтрофејнија српска атлетичарка свих времена Ивана Шпановић, али овога пута у новој дисциплини – троскоку. Прије скоро два мјесеца поставила је национални рекорд у дворани са резултатом 14,41 метар, што је шести резултат ове зиме у свијету.
Ивана Шпановић мијења дисциплину
Шпановићева је освојила укупно 15 медаља на највећим такмичењима, од чега чак четири узастопно на Свјетским дворанским првенствима. Посебно се памте злато у Бирмингему 2018. године и одбрана титуле 2022. пред више од 12.000 навијача у Београдској арени, када је скочила 7,06 метара у даљ. Прву медаљу на дворанским шампионатима освојила је прије 12 година у пољском Сопоту.
Сада ће у Торуну покушати да увећа колекцију медаљом у троскоку, гдје ће јој главне ривалке бити свјетска рекордерка и трострука свјетска дворанска шампионка, Венецуеланка Јулимар Рохас, која је управо у Београду прије четири године скочила фантастичних 15,74 метра, као и Кубанка Лејанис Перес Ернандес и Теа Лафонд из Доминике. Финале троскока је у суботу од 19.35 часова, уз пренос на Другом програму.
Милици Гардашевић је свјетска бронза измакла за само четири центиметра на шампионату у Глазгову 2024. године, када је заузела шесто мјесто, док је прошле године у Кини била 13. Ове сезоне најбољи резултат јој је 6,66 метара, па ће морати да скочи бар десет центиметара више како би конкурисала за медаљу у финалу, које је на програму у недјељу од 10.20 часова, уз пренос на Другом програму.
Истог дана одржава се и финале у бацању кугле, али у њему неће наступити Армин Синанчевић, који је због болести отказао наступ у Торуну.
Србију ће представљати још петоро атлетичара у тркачким дисциплинама, са циљем да остваре најбоље резултате ове зиме и изборе пласман у полуфинале. То су Страхиња Јованчевић и Алекса Кијановић на 60 метара, Бошко Кијановић на 400 метара, као и дебитанти – деветнаестогодишњи Алдин Ћатовић на 1.500 метара и двадесетједногодишњи Бојан Новаковић на 60 метара с препонама.
Гледаоци ће моћи да прате чак 16 часова директног преноса на програмима РТС-а од петка, 20. марта, до недјеље, 22. марта. Преподневни преноси почињу око 10.15 часова, осим у суботу када стартују у 11.55, док вечерњи програм углавном почиње око 18.10. Коментатори су Радослав Симић и Владимир Мијаљевић.
