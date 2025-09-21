Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију

Извор:
Танјуг
21.09.2025
14:56
Коментари:0
Српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је бронзану медаљу у скоку увис на Свјетском првенству у Токију.
Ангелина Топић перфектно је започела такмичење у финалу. Рутински и сигурно је прескочила 1,88 метара, а потом је такође из првог покушаја прескочила и 1,92.
Сљедећа висина била је 1,97 метара, а маестрална српска атлетичарка са пуно самопоуздања прелетјела је и преко те висине што је њен најбољи резултат ове године.
Два метра ипак је на овом такмичењу било недостижно за Ангелину која из три покушаја није успјела да прескочи ту висину, иако је приликом другог покушаја била релативно близу.
Ипак, то је било довољно за бронзу, али у случају да Украјинка Мхучих не прескочи висину од 2,02 метара. Није успјела то да уради из два покушаја, а то је значило да Србија осваја медаљу.
Остали спортови
11 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
20
03
19
58
19
53
19
48
19
34
Тренутно на програму