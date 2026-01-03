Logo
Large banner

Да ли је фотографија хапшења Мадура лажна: Појавиле се тврдње

Извор:

Агенције

03.01.2026

20:30

Коментари:

0
Хапшење Николаса Мадура
Фото: Screenshot

У јавности се појавила фотографија венецуеланског предсједника Николаса Мадура након његовог хапшења, на којој се, према наводима, види како га приводе припадници америчке војске.

Мадуру би требало да се суди у Сједињеним Америчким Државама.

Фотографија, за коју се тврди да ју је снимила америчка страна након хапшења Мадура, кружи друштвеним мрежама, али њена аутентичност за сада није независно потврђена.

аутопут

Србија

Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

Према појединим тврдњама, чини се да је фотографија лажна. Поједини извори наводе нелогичности око логоа на униформама припадника америчких снага.

Према тврдњама САД, Мадуро се тренутно налази у америчком притвору и требало би да буде изведен пред суд у Сједињеним Државама због кривичних оптужби.

Новинске агенције наводе да у овом тренутку није могуће провјерити вјеродостојност фотографије, нити детаље у вези са Мадуровим правним статусом.

Подијели:

Тагови:

Nikolas Maduro

Venecuela

Америка

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Хроника

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

2 ч

0
Несрећа у Дервенти

Хроника

Познат идентитет младића страдалог у језивој несрећи

2 ч

0
Трентино

Занимљивости

Овај град нуди 100.000 да се преселите и да купите некретнину за 1 евро

2 ч

0
И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

Економија

И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

3 ч

0

Више из рубрике

Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели

Свијет

Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели

3 ч

1
Доналд Трамп

Свијет

''Мора да припази на своју г***цу'': Трамп запријетио још једном предсједнику

3 ч

1
Марија Мачадо

Свијет

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

3 ч

0
Делта Форс

Свијет

Ово је јединица која је заробила Николаса Мадура

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

22

05

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

22

01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

21

50

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

21

42

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner