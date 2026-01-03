Да ли је фотографија хапшења Мадура лажна: Појавиле се тврдње

Извор:
03.01.2026
20:30
У јавности се појавила фотографија венецуеланског предсједника Николаса Мадура након његовог хапшења, на којој се, према наводима, види како га приводе припадници америчке војске.
Мадуру би требало да се суди у Сједињеним Америчким Државама.
Фотографија, за коју се тврди да ју је снимила америчка страна након хапшења Мадура, кружи друштвеним мрежама, али њена аутентичност за сада није независно потврђена.
Према појединим тврдњама, чини се да је фотографија лажна. Поједини извори наводе нелогичности око логоа на униформама припадника америчких снага.
Према тврдњама САД, Мадуро се тренутно налази у америчком притвору и требало би да буде изведен пред суд у Сједињеним Државама због кривичних оптужби.
Новинске агенције наводе да у овом тренутку није могуће провјерити вјеродостојност фотографије, нити детаље у вези са Мадуровим правним статусом.
