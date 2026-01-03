Logo
Large banner

''Мора да припази на своју г***цу'': Трамп запријетио још једном предсједнику

Извор:

АТВ

03.01.2026

19:15

Коментари:

1
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Доналд Трамп је током конференције за медије поводом напада на Венецуелу и хапшења Николаса Мадура одговорио на питање да ли његова тврдња да САД желе да се "окруже стабилношћу" такође шаље поруку лидеру комунистичке Кубе, Мигуелу Дијас-Канелу.

"Куба ће бити тема о којој ћемо разговарати, јер тренутно је земља у пропадању. И желимо да помогнемо људима. То је врло слично у смислу да желимо помоћи људима на Куби, али желимо такође помоћи људима који су били присиљени да напусте Кубу и живе у овој земљи", рекао је.

Марија Мачадо

Свијет

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

Потом се укључио државни секретар Марко Рубио, иначе син кубанских исељеника, који је поновио:

"Када предсједник говори, треба га схватити озбиљно. Да живим у Хавани и да сан у влади, био бих забринут", додао је Рубио.

Доналд Трамп је током свог обраћања након акције у Венецуели поменуо и предсједника Колумбије Густава Петра:

"Он стварно мора да припази на своју г....у", рекао је.

9. јануар

Република Српска

Република Српска - симбол слободе и отпора

На питање да ли стоји иза своје изјаве, коју је први пут дао прије неколико недеља, одговара:

"Да, мислим да стојим иза прве изјаве. Он производи кокаин. Шаљу га у Сједињене Државе. Дакле, стварно мора да пази".

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Nikolas Maduro

Venecuela

Kuba

Kolumbija

Америка

SAD

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

Ауто-мото

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

3 ч

0
Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Градови и општине

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

3 ч

0
Делта Форс

Свијет

Ово је јединица која је заробила Николаса Мадура

3 ч

0
Пјевачица Катарина Грујић

Сцена

Катарина Грујић завршила у болници - отказан наступ

4 ч

0

Више из рубрике

Марија Мачадо

Свијет

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

3 ч

0
Делта Форс

Свијет

Ово је јединица која је заробила Николаса Мадура

3 ч

0
Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији

Свијет

Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији

4 ч

5
Савјет безбједности у понедјељак о Венецуели

Свијет

Савјет безбједности у понедјељак о Венецуели

4 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

22

05

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

22

01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

21

50

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

21

42

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner