''Мора да припази на своју г***цу'': Трамп запријетио још једном предсједнику

Извор:
АТВ
03.01.2026
19:15
Коментари:1
Доналд Трамп је током конференције за медије поводом напада на Венецуелу и хапшења Николаса Мадура одговорио на питање да ли његова тврдња да САД желе да се "окруже стабилношћу" такође шаље поруку лидеру комунистичке Кубе, Мигуелу Дијас-Канелу.
"Куба ће бити тема о којој ћемо разговарати, јер тренутно је земља у пропадању. И желимо да помогнемо људима. То је врло слично у смислу да желимо помоћи људима на Куби, али желимо такође помоћи људима који су били присиљени да напусте Кубу и живе у овој земљи", рекао је.
Потом се укључио државни секретар Марко Рубио, иначе син кубанских исељеника, који је поновио:
"Када предсједник говори, треба га схватити озбиљно. Да живим у Хавани и да сан у влади, био бих забринут", додао је Рубио.
Доналд Трамп је током свог обраћања након акције у Венецуели поменуо и предсједника Колумбије Густава Петра:
"Он стварно мора да припази на своју г....у", рекао је.
На питање да ли стоји иза своје изјаве, коју је први пут дао прије неколико недеља, одговара:
"Да, мислим да стојим иза прве изјаве. Он производи кокаин. Шаљу га у Сједињене Државе. Дакле, стварно мора да пази".
