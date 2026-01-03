Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

03.01.2026
18:51
Коментари:0
Прва беба рођена у овој години у Приједору је Тодор Крчмар из Новог Града.
Тодор, који је на свијет дошао јуче у 5.30 часова, треће је дијете у породици Бојане и Бојана Крчмара, а код куће га већ са нестрпљењем чекају старија браћа Теодор и Алекса.
У име градоначелника Приједора Слободана Јавора, шеф Кабинета градоначелника Бранко Мудринић уручио је златник првој беби рођеној у приједорској Општој болници "Др Младен Стојановић" у 2026. години, чиме је настављена дугогодишња традиција овог даривања.
Честитајући срећним родитељима, Мудринић је истакао да свака новорођена беба представља радост не само за породицу, већ и за читаву локалну заједницу.
Свијет
Ово је јединица која је заробила Николаса Мадура
"Рођење дјетета је најљепша вијест и највеће богатство. У име градоначелника Слободана Јавора и града Приједора, упућујем искрене честитке породици Крчмар, уз жеље да Тодор одраста здраво, срећно и окружен љубављу", поручио је Мудринић.
Он је подсјетио да је брига о породици и пронаталитетној политици један од главних задатака града Приједора.
Град Приједор континуирано повећава средства намијењена подршци породицама и рађању дјеце, па су одлуком градоначелника средства планирана за овогодишњи традиционални новогодишњи пријем преусмјерена управо у ове сврхе.
У овој години град Приједор повећаће издвајања за прворођено дијете са 500 на 800 КМ, за друго дијете са 600 на 1.000 КМ, за треће дијете са 700 на 1.200 КМ, док се за четврто и свако наредно дијете уводи нова ставка, односно подршка у износу од 1.500 КМ.
Градови и општине
3 д1
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму