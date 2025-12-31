Logo
Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

СРНА

Из паљанског Општинског одбора СНСД-а поручили су начелнику општине Пале Дејану Којићу да средства која су амандманима усмјерена на пројекте /пречистач за чисту и питку воду, шеталиште, бициклистичку стазу и колектор дуж Миљацке/ нису довољна за њихову реализацију, али јесу да се почне, те да ће, ако виде да има услова за то, ребалансом тражити додатна средства.

"Уз то ћемо се трудити и да путем јавних позива из различитих домаћих и међународних фондова нађемо додатна средства за њихову реализацију. Знамо да вас боли што није испало све по Вашем и да сте познати по наглим реакцијама у тим случајевима, али... Све је то саставни дио и политике и живота и морате се навићи на то", поручили су из СНСД-а Пале начелнику ове локалне заједнице.

У СНСД-у Пале кажу ако начелник Којић мисли да нису свјесни грешака које су правили у протеклим годинама, грдно се вара, јер су их веома добро свјесни и раде на њиховом исправљању.

"Свјесни смо ми и да је то што сте Ви на позицији на којој сте, резултат неких наших погрешних корака у прошлости. И кад већ помињемо погрешне кораке, можда је и Ваша подршка нама, из Вашег данашњег угла гледања била грешка.

Свијет

Кипар преузима предсједавање Европском савјету

Али ћемо Вас радо подсјетити да сте те године на коју се позивате и 'пропалог' пројекта били дио наше већине и владајуће коалиције у Палама", одговорили су из паљанског СНСД-а на Којићеву изјаву у којој је навео да је "руководство општине Пале 2020. године рекло да ће бити изграђени ново шеталиште и бициклистичка стаза дуж обале Миљацке са осталим садржајима који ће побољшати квалитет живота Паљана".

Из СНСД-а Пале нагласили су да знају да се Којић мора правдати новим шефовима у стилу - "опростите ми моју ружну прошлост", те подсјетили да се Паљани још добро сјећају гдје је и ко је био Дејан Којић у том периоду.

"Али, оставимо се расправа у вријеме празника. Срећна Нова година! Желимо Вам много успјеха у даљем раду и много личне и породичне среће. И да се у години која долази боље сјећате тога да сте дуго били функционер наше већине и да се не пљује никад у тањир из којег се јело", поручили су из СНСД-а Пале актуелном начелнику општине Пале који је у октобру напустио ДЕМОС и приступио Покрету "Сигурна Српска" Драшка Станивуковића.

Коментари (0)
