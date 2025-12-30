Гацко: Усвојен рекордни буџет без расправе, oпозиција без амандмана

Извор:
АТВ
30.12.2025
13:16
Коментари:0
На деветој сједници Скупштине општине Гацко данас је усвојен буџет општине за 2026. годину у износу од 21 милион и 250 хиљада конвертибилних марака, што представља највећи буџет у историји ове локалне заједнице.
Занимљиво је да одборници опозиционог СНСД-а нису уложили ниједан амандман на предложени буџет, нити су током сједнице изнијели било какву дискусију или критику на планиране приходе и расходе.
Без расправе је усвојен и ребаланс буџета за 2025. годину, а како истичу извори са сједнице, ни одборници позиције ни опозиције нису учествовали у дискусији о овој тачки дневног реда.
Укупно 20 тачака дневног реда разматрано је и усвојено за свега сат времена, без иједне озбиљније расправе.
На данашњој сједници изабран је и потпредсједник Скупштине општине Гацко у професионалном статусу. Ту функцију обављаће Срђан Вујовић (ДНС), који на претходној сједници није добио потребну већину, док је данас његово именовање омогућено подршком одборника СДС-а.
Такође, биће подигну и кредит у износу од три милиона КМ, које је укључен у буџет за 2026. годину.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
21 ч0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму