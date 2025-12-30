Logo
Гацко: Усвојен рекордни буџет без расправе, oпозиција без амандмана

АТВ

30.12.2025

13:16

Фото: АТВ

На деветој сједници Скупштине општине Гацко данас је усвојен буџет општине за 2026. годину у износу од 21 милион и 250 хиљада конвертибилних марака, што представља највећи буџет у историји ове локалне заједнице.

Занимљиво је да одборници опозиционог СНСД-а нису уложили ниједан амандман на предложени буџет, нити су током сједнице изнијели било какву дискусију или критику на планиране приходе и расходе.

Без расправе је усвојен и ребаланс буџета за 2025. годину, а како истичу извори са сједнице, ни одборници позиције ни опозиције нису учествовали у дискусији о овој тачки дневног реда.

Укупно 20 тачака дневног реда разматрано је и усвојено за свега сат времена, без иједне озбиљније расправе.

На данашњој сједници изабран је и потпредсједник Скупштине општине Гацко у професионалном статусу. Ту функцију обављаће Срђан Вујовић (ДНС), који на претходној сједници није добио потребну већину, док је данас његово именовање омогућено подршком одборника СДС-а.

Такође, биће подигну и кредит у износу од три милиона КМ, које је укључен у буџет за 2026. годину.

