Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Извор:
АТВ
29.12.2025
19:13
Коментари:0
Један дио општине Билећа од послијеподневних часова је без воде, а све због великог квара, речено је АТВ-у у тамошњем Водоводу.
"Велики је квар одмах код једне вукланизерске радње у насељу Језерине. На терену смо. Багер сада копа. Урадићемо све да санирамо квар", за АТВ казе директор Водовода у Билећи Марко Таминџић.
Како сазнајемо, без воде је тренутно неколико насеља у Билећи.
