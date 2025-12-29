Logo
Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Извор:

АТВ

29.12.2025

19:13

Коментари:

0
Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''
Фото: АТВ

Један дио општине Билећа од послијеподневних часова је без воде, а све због великог квара, речено је АТВ-у у тамошњем Водоводу.

"Велики је квар одмах код једне вукланизерске радње у насељу Језерине. На терену смо. Багер сада копа. Урадићемо све да санирамо квар", за АТВ казе директор Водовода у Билећи Марко Таминџић.

Билећа

Градови и општине

Билећани празничну бајку направили својим рукама

Како сазнајемо, без воде је тренутно неколико насеља у Билећи.

