САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

АТВ

09.02.2026

08:34

1
САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

Специјална антитерористичка јединица Министарства унутрашњих послова Републике Српске – САЈ заузела је високо 10. мјесто након три дана престижног међународног такмичења UAE SWAT Challenge 2026, које се одржава у Дубаију под организацијом Dubai Police.

Испред екипе из Српске, нашли су се тимови из Казахстана (два тима), Тајланда, Јордана, Кине, Киргистана, САД (два тима) и Србије.

Улогу великог фаворита оправдале су екипе из Казахстана. Они су дошли са чак пет тимова на ово такмичење.

Прозивају Раму Исака

На овом такмичењу учествује и Специјална полицијска јединица Федералне управе полиције (СПЈ ФУП), која је након три дан на 103. мјесту. То свакако није прошло незапажено у другом ентитету, па су кренуле "прозивке". Први на "мети" је био федерални министар Рамо Исак, познат по својим "бомбастичним" изјавама. Тако су се у ФБиХ-у присјетили његових изјава да је "ФУП јачи ФБИ", што како кажу у овом ентитету, резултати баш и не говоре.

Не говори ни Исак који се о резултатима још није оглашавао.

На овом линку пожете погледати комплетну ранг листу екипа са UAE SWAT Challenge 2026.

Рамо Исак

Specijalna antiteroristička jedinica

Федерална управа полиције

UAE SWAT Challenge 2026

Коментари (1)
