САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

Извор:
АТВ
09.02.2026
08:34
Коментари:1
Специјална антитерористичка јединица Министарства унутрашњих послова Републике Српске – САЈ заузела је високо 10. мјесто након три дана престижног међународног такмичења UAE SWAT Challenge 2026, које се одржава у Дубаију под организацијом Dubai Police.
Испред екипе из Српске, нашли су се тимови из Казахстана (два тима), Тајланда, Јордана, Кине, Киргистана, САД (два тима) и Србије.
Улогу великог фаворита оправдале су екипе из Казахстана. Они су дошли са чак пет тимова на ово такмичење.
На овом такмичењу учествује и Специјална полицијска јединица Федералне управе полиције (СПЈ ФУП), која је након три дан на 103. мјесту. То свакако није прошло незапажено у другом ентитету, па су кренуле "прозивке". Први на "мети" је био федерални министар Рамо Исак, познат по својим "бомбастичним" изјавама. Тако су се у ФБиХ-у присјетили његових изјава да је "ФУП јачи ФБИ", што како кажу у овом ентитету, резултати баш и не говоре.
Не говори ни Исак који се о резултатима још није оглашавао.
На овом линку пожете погледати комплетну ранг листу екипа са UAE SWAT Challenge 2026.
БиХ
2 д0
БиХ
1 седм4
БиХ
3 седм0
БиХ
3 седм1
Најновије
Најчитаније
12
40
12
38
12
37
12
18
12
07
Тренутно на програму